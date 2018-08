Proceso de paz

Pernando Barrena: 'ETA no está pensando en su disolución'

24/10/2014

El portavoz de Sortu asegura que ETA "da por terminada" una fase en la que ha intervenido en la política vasca.

El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha asegurado hoy que ETA "no está pensando en su disolución", sino en "dar por terminada" una fase en la que ha intervenido en la política vasca "desde la utilización de las armas y la violencia".



Barrena ha indicado, en una entrevista concedida a Onda Vasca, que el camino emprendido por ETA para dejar de emplear la violencia "tiene un valor político enorme", al tiempo que ha reprochado a los gobiernos español y francés que hayan llevado el proceso a la "paralización" por su "ausencia total de decisión política".



Ha asegurado que la izquierda abertzale es "el único actor político que tiene una visión de conjunto en este país sobre todas las víctimas", tras lo que ha dicho entender que declaraciones como la del exmiembro de ETA Josu Zabarte en El Mundo, en las que no expresaba arrepentimiento alguno, "no hagan ninguna gracia" a las víctimas. "Pero desde un plano político, son valoraciones que ha hecho una persona que solamente se representa a sí misma", ha apostillado.



Ha insistido en que la normalización política no es "viable" mientras haya en las cárceles presos por "motivación política" y ha reclamado medidas de flexibilización de la política penitenciaria que pueden ponerse en marcha sin necesidad de modificar la legislación vigente.