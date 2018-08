Proceso de paz

'Hitzeman'

El Gobierno Vasco envía a los presos la propuesta de resocialización

Redacción

25/10/2014

Además, Jonan Fernández ha dicho que los presos deben hacer autocrítica del pasado, "pero somos partidarios de dejar la puerta abierta a cómo formular eso", ha asegurado.

El Secretario de Paz y Convivencia de Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha afirmado que el Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu ha remitido a todos los presos recluidos en las cárceles de los Estados español y francés el programa 'Hitzeman' de reinserción y resocialización, que está abierto a aportaciones.

En su opinión, para la resocialización, "es necesario y básico un componente autocrítico en relación con el pasado" y un reconocimiento del daño causado a las víctimas. "Pero somos partidarios de dejar la puerta abierta a cómo formular eso. No creo que sea bueno obligarles. No se ha hecho con los presos de la 'Vía Nanclares', que expresaron con sus palabras su perspectiva autocrítica", ha manifestado, para añadir que "un preso puede pedir perdón y otro hacer otra formulación diferente".

En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández cree importante la colaboración que han emprendido delegaciones de Euskadi y de Irlanda del Norte en el proceso de paz porque, aunque son "realidades muy diferentes", se enmarcan "dentro del paraguas europeo".

No obstante, cree que "no es factible" que Europa impulse el programa 'Peace' en Euskadi porque los estados tienen "capacidad de veto" y el Gobierno español "no quiere facilitarlo".

El Secretario de Paz y Convivencia ha asegurado que 'Hitzeman', proyecto con el que el Gobierno Vasco pretende facilitar la reinserción de condenados por delitos de terrorismo, "es una propuesta abierta que no se impone a nadie y un borrador sobre el que trabajar" en los próximos cinco meses con el fin de buscar un consenso social y político para impulsar procesos de resocialización.

Tras recordar "la influencia" que esto puede tener en la convivencia, ha rechazado las críticas realizadas contra este programa por la izquierda abertzale al considerar que "legitima la legalidad excepcional" que el Ejecutivo español aplica a los presos.