Proceso de paz

Comunicado

ETA afirma que la actitud del PNV 'alimenta la estrategia del Estado'

EITB.EUS

29/01/2015

En un nuevo comunicado, ETA señala que "es hora de empezar a soltar las cadenas" de los presos y desea que Josu Uribetxebarria "sea el último al que se lleva la crueldad".

ETA ha difundido hoy un comunicado en el que acusa al Gobierno español de querer mantener a sus presos en la cárcel "como sea" y apela al PNV para que reflexione "sobre el modo en que su actitud en este terreno favorece la represión estatal".



En un comunicado difundido este mediodía por naiz.info, ETA señala que "es hora de empezar a soltar las cadenas" de los presos y desea que Josu Uribetxebarria, el recluso recientemente fallecido de cáncer, "sea el último al que se lleva la crueldad".



Recuerda que Uribetxebarria fue "violentamente torturado", sufrió quince años de dispersión en distintas cárceles y siete enfermo en prisión.

Tras expresar sus condolencias a familiares y amigos, ETA asegura que a Uribetxeberria "querían matarlo en la cárcel, hasta que la dura lucha por su dignidad y la solidaridad ciudadana lo llevaron a la libertad. Pese a estar libre, el hostigamiento no cesó y hasta el último momento siguieron los intentos de encarcelarle. Hasta que su cuerpo se ha apagado", subraya.



Indica que "la brutalidad del Estado español ha acabado con Josu, pero esa brutalidad no ha acabado con la muerte de Josu" porque "el hambre de venganza anda buscando alimento", en alusión a la operación 'Mate'.

Críticas al Gobierno Vasco



También denuncia la operación contra los abogados de los presos y reprocha al Gobierno Vasco que, en lugar de denunciar "la vulneración" de derechos que supuso esta operación policial, se ha limitado a criticar la "falta de lealtad" del Ejecutivo español por no haberle informado del operativo.

En este sentido, critica al Gobierno Vasco por mencionar "miles de veces los derechos humanos" y no adoptar sin embargo una postura decidida "contra las vulneraciones" de los mismos.

ETA considera que "hay quien ha condimentado el plato" a esta operación policial contra los defensores de presos al dar pábulo a tesis policiales que "desfiguran el trabajo de los abogados y les imputan controlar a los presos".

Atribuye todo ello a una actitud "vengativa" del Estado, que tiene un objetivo político: "Mantener a los presos políticos vascos como rehenes para que Euskal Herria siga presa en España".



"Están inventando nuevas vías para mantener a los presos políticos vascos en la cárcel como sea", señala ETA, que añade que "los abusos de España no tienen límites y su podrido sistema jurídico-institucional no tiene solución" por lo que insta a "salir de esta local espiral".

Erkoreka: 'ETA no dice nada nuevo'

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, asegura que el último comunicado de ETA "no incluye nada nuevo" y que "omite" lo que debería hacer, que es anunciar su disolución.



Hasta que ese comunicado no se produzca, ha señalado, todo lo que ETA diga en relación con "esto o aquello" es algo que no interesa a la sociedad vasca y que "tampoco merece ser tomado en consideración por parte las instituciones".