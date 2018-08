Desahucios

Stop Desahucios pide 'compromisos concretos' a instituciones y bancos

26/12/2012

El colectivo celebrará una manifestación el sábado en Donostia para denunciar los desahucios.

El colectivo Stop Desahucios de Gipuzkoa celebrará el próximo sábado una manifestación en Donostia-San Sebastián para exigir a las instituciones, a las entidades bancarias y a los partidos políticos que adopten "compromisos concretos" contra los lanzamientos de viviendas.

La portavoz de Stop Desahucios, Ane Martín, ha hecho este anuncio en una rueda de prensa que ha ofrecido en el quiosco del Boulevard de la capital donostiarra, acompañada por varios miembros de su organización.

Durante la comparecencia, Martín ha leído un comunicado en el que ha anunciado que su asociación quiere terminar el año "mostrando su indignación" por el hecho de que, pasado un tiempo desde el suicidio de Amaia Egaña en Barakaldo (Bizkaia) cuando iba a ser desahuciada, "el Gobierno no haya cambiado aún la Ley y las entidades bancarias no hayan detenido sus ejecuciones hipotecarias". "Más bien todo lo contrario", ha explicado la miembro de Stop Desahucios, quien ha dicho haber percibido un "incremento en el número de subastas en los juzgados" en las últimas semanas. En su opinión, esto es debido a que "las entidades financieras están intentando cuadrar sus balances o entregar el mayor número de viviendas vacías al 'banco malo'".

Asimismo ha criticado las "insultantes e ineficaces medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy" ante este problema ya que, a su juicio, "no están paralizando las subastas ni los desahucios, al mantener vigente la nefasta Ley Hipotecaria".

Ha denunciado también "la actitud de Kutxabank", de la que ha dicho que "no ha cumplido ni uno solo de los compromisos adquiridos a lo largo de estos meses", ya que "no ha aplicado el decreto aprobado el 9 de marzo por el Gobierno español, ha obstaculizado el Servicio de Mediación del Gobierno Vasco, no ha paralizado ni un procedimiento tras el suicido de Amaia Egaña y sigue sin ofrecer solución alguna a sus clientes afectados".

Por estos motivos, ha demandado a los partidos políticos que apoyen la iniciativa legislativa popular contra los desahucios; al Gobierno Vasco que establezca una "nueva política de vivienda"; a los ayuntamientos que "dejen de trabajar con las entidades que sigan desahuciando", a Kutxabank que cambie su "actual política antisocial" y a los ciudadanos que "sigan luchando" contra esta situación.