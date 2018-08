Desahucios

Concentraciones

Los antidesahucios llevan las protestas a las sedes del PP vasco

Redacción

09/04/2013

Cientos de ciudadanos han protestado ante las sedes del PP de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián para denunciar una Ley Hipotecaria que está provocando "un drama social".

Cientos de ciudadanos han protestado hoy ante las sedes del PP de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para denunciar una Ley Hipotecaria "injusta" que está provocando "un drama social".

El de la capital alavesa ha sido el primer escrache (acto de protesta ante domicilios o lugares de trabajo de políticos) que se lleva a cabo en este territorio.

Los convocantes no habían obtenido autorización de la Ertzaintza para concentrarse por no haber tramitado la solicitud a tiempo, por lo que en su lugar, han formado una cadena humana que ha dado vueltas en torno a la sede del PP en un ambiente festivo.

Alrededor de 200 personas han pedido a gritos que "el próximo desahuciado sea un diputado" y portavoces de la plataforma han entregado una carta al secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, en la que piden al PP que no vote en contra ni rebaje la Iniciativa Legislativa Popular que se tramita desde hoy en el Congreso para modificar la Ley Hipotecaria.

Donostia y Bilbao

Esta tarde, Stop Desahucios Gipuzkoa ha celebrado una concentración frente a la sede del PP en Donostia-San Sebastián bajo una fuerte vigilancia policial y Mikel Sánchez, portavoz de la misma, ha dicho que los abogados están estudiando recurrir esta prohibición, para lo que disponen de 48 horas.

Además, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha concentrado hoy ante la sede del PP en Bilbao y ha anunciado que seguirá convocando escraches pese a la limitación ordenada por la Ertzaintza en aquellas protestas ante los domicilios de los políticos.

Una veintena de manifestantes se ha manifestado bajo el lema "Hay vidas en juego y los diputados no lo quieren ver" para expresar su queja por las enmiendas presentadas por el PP a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la ley hipotecaria, que comienza a debatirse hoy en el Congreso.

Los miembros de la PAH se han concentrado primero en la calle y luego han subido a la sede del PP para entregar una solicitud de reunión, sin que la Ertzaintza se lo haya impedido.

No obstante, la portavoz de la PAH de Bizkaia, Begoña Barrutia, se ha quejado de la notificación recibida por la policía autónoma vasca de que no podrán hacer escraches ante los domicilios de los políticos a no ser que estén a más de 300 metros, como ocurrió ayer en Donostia ante la vivienda del diputado del PP José Eugenio Azpiroz.

Según Barrutia, esta orden "es una limitación del derecho de manifestación y una vulneración del derecho de tránsito que tiene cualquier ciudadano".

Tras la protesta, los integrantes del grupo han accedido hasta la sede del PP, donde les ha recibido el juntero de Bizkaia por el PP, Arturo Aldekoa.

"Nos ha transmitido que trasladarán la solicitud de reunión tanto a los órganos directivos del PP en Bizkaia como a las Juntas Generales y que va a hacer lo posible para que nos convoquen a una reunión", ha explicado Barrutia.

"Jamás nos han concedido una entrevista, jamás nos han permitido poder explicarles la situación actual. Ya me gustaría que a los ejecutados de este país se les aplicase la misma normativa que a la infanta Cristina.", ha añadido.

Seguridad asegura que la Ertzaintza no prohíbe escraches

En este sentido, el Departamento Vasco de Seguridad ha señalado que no prohíbe ni impide el derecho de manifestación, sino que actúa para "garantizar el derecho a la privacidad de las personas". Ha destacado que la resolución de ayer no ha sido la primera, ya que se han adoptado otras similares en muchas ocasiones, y ha recalcado que no se prohíben ni se impiden estas protestas "sino que se establecen unas determinadas medidas para que se pueda ejercer el derecho de manifestación sin vulnerar otros derechos".

El viceconsejero vasco de Seguridad, Josu Zubiaga, ha recordado que ante cualquier tipo de concentración, manifestación o acción reivindicativa que tenga lugar en espacios o lugares en los que se pueden vulnerar derechos individuales, la Ertzaintza tiene que defender la privacidad de las personas.

El fiscal de Estado pide informe sobre el acoso a políticos en Euskadi

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado ha remitido un escrito a los 17 fiscales superiores, entre ellos el de la CAV, Juan Calparsoro, solicitando que le remitan informaciones sobre el acoso a representantes parlamentarios en sus respectivas comunidades autónomas.

En Madrid

Más de un centenar de personas protestan desde las siete de la tarde en las cercanías de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, con una fuerte presencia policial, contra las enmiendas de los populares a la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago, en una concentración sin incidentes.

Los manifestantes permanecen sentados en la confluencia de la plaza de Alonso Martínez con la calle Génova, que está cerrada al tráfico, y no pueden acercarse a la sede de los populares a causa de un doble vallado de seguridad, similar a otro instalado en las inmediaciones de Colón.