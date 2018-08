Desahucios

Protestas

El fiscal del Estado pide un informe sobre los escraches en Euskadi

Redacción

09/04/2013

Ha remitido un escrito a 17 fiscales superiores, entre ellos el de la CAV, solicitando que remitan información sobre los escraches en sus respectivas comunidades autónomas.

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado ha remitido un escrito a los 17 fiscales superiores, entre ellos el de la CAV, Juan Calparsoro, solicitando que le remitan informaciones sobre los escraches a representantes parlamentarios en sus respectivas comunidades autónomas.

En el oficio, de un folio de extensión, se advierte de que se están produciendo situaciones de acoso al entorno personal de diferentes representantes parlamentarios y otros cargos institucionales, promovidos por afectados por procedimientos hipotecarios y otros colectivos similares.

La Fiscalía General del Estado anuncia que va a realizar el correspondiente análisis sobre la relevancia jurídico penal de cada una de estas situaciones, así como el estudio de la respuesta que, en cumplimiento de las funciones que tiene legalmente encomendadas, le corresponde adoptar al Ministerio Fiscal.

La Ertzaintza impide escraches

Precisamente, la Ertzaintza ha impedido dos escraches convocados por plataformas contrarias a los desahucios ante las viviendas particulares de varios diputados del PP en Donostia-San Sebastián y Bilbao al considerar que se trata de un ataque a la integridad moral del político y su familia.

En este sentido, el Departamento Vasco de Seguridad ha señalado que no prohíbe ni impide el derecho de manifestación, sino que actúa para "garantizar el derecho a la privacidad de las personas". Ha destacado que la resolución de ayer no ha sido la primera, ya que se han adoptado otras similares en muchas ocasiones, y ha recalcado que no se prohíben ni se impiden estas protestas "sino que se establecen unas determinadas medidas para que se pueda ejercer el derecho de manifestación sin vulnerar otros derechos".

El viceconsejero vasco de Seguridad, Josu Zubiaga, ha recordado que ante cualquier tipo de concentración, manifestación o acción reivindicativa que tenga lugar en espacios o lugares en los que se pueden vulnerar derechos individuales, la Ertzaintza tiene que defender la privacidad de las personas.

La PAH mantendrá los escraches

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por su parte, se ha concentrado ante la sede del PP en Bilbao y ha anunciado que seguirá convocando escraches pese a la limitación ordenada por la Ertzaintza en aquellas protestas ante los domicilios de los políticos.