Desahucios

Juicio

Tasio Erkizia denuncia la 'criminalización de la protesta social'

Redacción

19/02/2014

El histórico militante de la izquierda abertzale está siendo juzgado este miércoles por participar en una concentración ante Kutxabank para denunciar los desahucios.

El histórico militante de la izquierda abertzale, Tasio Erkizia, ha denunciado "la criminalización" de las protestas sociales, momentos antes de ser juzgado por su participación en una concentración ante Kutxabank en abril del pasado año para denunciar los desahucios.

Delante de los juzgados de Bilbao se ha realizado una concentración convocada en apoyo a Tasio Erkizian, en el que han participado, entre otros, la parlamentaria de EH Bildu, Maribi Ugarteburu, concejales y junteros de Bildu y el militante abertzale Periko Solabarria.

El histórico dirigente de HB se enfrenta a un juicio de faltas en el Juzgado número 3 de Bilbao por unos hechos que ocurrieron el 11 de abril de 2013 y por los que ya declaró en ese mismo juzgado.

En abril de 2013, se desarrolló una concentración, en la que participó Erkizia, frente a la sede de Kutxabank de Bilbao, con motivo de la celebración de la Junta General de BBK para denunciar la política de la entidad ante los desahucios y reclamar su carácter público y acción social.

asio Erkizia ha anunciado, antes de entrar al juzgado, su intención de no declarar si no se le juzga en euskara y no admitir que se utilice un traductor, porque "ya es hora de que en Euskal Herria se nos respete el derecho que tenemos los vascoparlantes para vivir en euskera".

El representante de la izquierda abertzale ha manifestado también que el juicio obedece a un "intento de criminalizar la protesta social, la rebeldía social". "Los poderes económicos y políticos, que son los que están llevando a este pueblo a la pobreza, a miles de personas al paro y a la desesperación y provocan cientos de desahucios y la miseria en esta sociedad, nos quieren poner el bozal y criminalizar el derecho a la protesta", ha añadido.

Por su parte, Jone Goirizelaia, abogada de Tasio Erkizia, ha señalado que no tenía "ningún sentido jurídico" juzgar a Erkizia porque no hay ninguna "actuación contra él" y simplemente está siendo juzgado porque es el único al que "se reconoció" en esa concentración. "Va en contra de todas las normas", ha apuntado.