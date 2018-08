Sociedad

Bizkaia

Vacunarán a 1.500 niños de hepatitis A al detectar un brote en Bermeo

Redacción

EITB

18/12/2012

Desde el pasado mes de septiembre, han detectado un total de 13 casos de hepatitis A, que han afectado a 2 adultos y 11 niños residentes en Bermeo.

A partir de este martes, el departamento de Salud del Gobierno Vasco vacunará frente a la hepatitis A a 1.500 niños de entre 1 y 7 años en Bermeo, tras detectar un brote de dicha enfermedad en la localidad vizcaína, han informado fuentes del Ejecutivo.



Desde el pasado mes de septiembre, han detectado un total de 13 casos que han afectado a 2 adultos y 11 niños y niñas residentes en Bermeo.



El primer caso se detectó "con un antecedente de viaje a zona endémica", según las mismas fuentes, que han indicado que a partir de ese momento se han ido registrando los demás mediante la transmisión persona a persona.



Hasta la fecha, hay tres centros escolares del municipio que tienen algún caso, todo ellos en infantil y primer ciclo de Primaria.



El departamento de Salud ya ha procedido a vacunar a las personas del entorno familiar de los afectados.



¿Quiénes recibirán la vacuna?



Ante la consideración de que "el brote es ya comunitario" debido a su extensión, mañana se iniciará la vacunación frente a dicha enfermedad a los niños escolarizados o residentes en la localidad vizcaína nacidos desde 2005 hasta 2011 con el fin de atajar el brote detectado.



El departamento de Salud también procederá a vacunar a aquellos niños que, siendo mayores, estén escolarizados en algún curso hasta segundo de Primaria.



La vacunación se llevará a cabo en los centros escolares de Bermeo en el caso de los niños escolarizados y en el centro de salud en el caso de los pequeños que no lo estén.



Los menores de un año no serán vacunados por no estar indicada la vacuna a esa edad.



Las mismas fuentes han explicado que la hepatitis A es una enfermedad de carácter leve, especialmente en los niños.