La huelga de gasolineras de Bizkaia continúa sin ningún avance

Redacción

27/12/2012

La huelga indefinida entra en su segunda semana sin que trabajadores ni patronales hayan mantenido ningún contacto aún.

La huelga indefinida en las gasolineras de Bizkaia entra en su segunda semana sin que se haya producido ningún contacto entre los trabajadores y las patronales.

En Bizkaia hay 114 gasolineras, de las cuales once no están afectadas por el convenio provincial al ser de la cooperativa Eroski y del centro especial de trabajo Lantegi Batuak y otras doce deben cumplir los servicios mínimos establecidos por el Gobierno Vasco.

Durante la primera semana el paro ha tenido un gran seguimiento, cifrado inicialmente en el 90% por los sindicatos y el 70% por la patronal. Además no se han registrado incidentes pese a la actividad diaria de los piquetes informativos en las estaciones de servicio que no han parado.

Según los sindicatos, el seguimiento se está incrementado con el transcurso de la huelga al sumarse algunas de las gasolineras de particulares que al principio no la secundaron por tener sus propios acuerdos laborales que mejoran el convenio provincial.

Los sindicatos piden que se mantenga el principio de ultraactividad, que permite que un convenio siga vigente hasta que no se alcance un acuerdo nuevo, y que no se aplique el llamado "descuelgue", que permite a las empresas no aplicar algo que han pactado en convenio, como una subida de sueldo.

El representante del comité de huelga Aitor Amor ha asegurado que las patronales no han mantenido ningún contacto oficial con los sindicatos durante la primera semana y ha acusado a las grandes empresas del sector Repsol y Cepsa, de impedir la renovación del convenio.