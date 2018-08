Sociedad

Privatización de la sanidad

322 directivos de centros de salud de Madrid presentan su dimisión

Redacción

08/01/2013

Los profesionales han manifestado que dejarán de realizar sus funciones si se lleva a cabo la externalización. Además, no descartan emprender acciones legales.

322 profesionales de 137 centros de salud de Madrid han entregado ante la Consejería de Sanidad sus cartas de renuncia en caso de aplicarse la externalización de 27 centros de Atención Primaria.

Junto a ello, también se ha presentado cerca de 3.000 firmas de profesionales que renuncian a la participación en las comisiones de centro. Ambas medidas podrían generar, en caso de hacerse efectivas, el "colapso" en la organización de los centros de salud en los que se realicen estas denuncias.

Así lo ha detallado el portavoz de la Plataforma de Equipos Directivos de Centros de Salud de Madrid, Paulino Cubero. Además, ha remarcado que estas dimisiones condicionadas a la aplicación de la externalización es una medida de presión para tratar de revertir este proceso y forzar un diálogo con Sanidad para buscar una alternativa.

Además, el propio Cubero ha manifestado que la Plataforma no descarta presentar acciones legales en caso de que se llevara a cabo la externalización de los 27 centros de salud si consideran que esa iniciativa no se ajusta a la legalidad.

"Las dimisiones serán efectiva en el momento en que se ejecute el plan de Javier Fernandez-Lassquetty", ha dicho el portavoz de la Plataforma para remarcar que en caso de producirse estas renuncias, aspecto que espera que finalmente no llegue a producirse, podría supone el "colapso" de los centros de salud afectados por estas renuncias. A juicio de Cubero, la Consejería de Sanidad no podrá sustituir a estos profesionales porque la mayoría de ellos no quiere asumir esas funciones si se lleva a cabo la externalización.

También ha remarcado que el jueves se realizará una asamblea para detallar nuevas medidas y ha asegurado que continuarán con las movilizaciones en contra del Plan de Sostenibilidad de la Consejería si se aplica la externalización.