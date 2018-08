Sociedad

Caso Urdangarín

Torres implica a Corinna en las actividades del Instituto Nóos

Redacción

10/01/2013

El exsocio del Duque de Palma ha entregado nuevos correos electrónicos en los que aparece el nombre de la noble alemana al juez del caso.

Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha entregado al juez instructor del caso Nóos varios correos electrónicos en los que figura el nombre de la noble alemana Corinna Sayn-Wittgenstein, amiga a su vez del Rey don Juan Carlos. Así, Torres ha implicado a la noble alemana en las actividades del Instituto Nóos.

En dichos correos electrónicos la entidad agradece su participación en la primera edición del Valencia Summit, evento investigado por un supuesto desvío de fondos públicos.

El 2 de noviembre de 2004 un empleado de Nóos le espeta a Corinna "you are a lovely woman" ("eres una mujer maravillosa"), agradeciéndole su presencia en el Valencia Summit de 2004 y confiando en contar con ella en la edición de 2005 y comentándole, todo en inglés, que si necesita cualquier cosa en Barcelona o Valencia le pida ayuda. Despidiéndose, tras ello, con un "much love" ("mucho amor").

Según los documentos aportados por Torres, ese mismo día Corinna vuelve a escribirle para dedicarle "unas pocas líneas" con las que agradecerle la "fantástica organización en Valencia" y "toda vuestra asistencia con nuestros viajes, etc. Hemos pasado un tiempo maravilloso. Con los mejores recuerdos, Corinna".

La entrega de los correos ante el Juzgado coincide con la presentación, por parte del abogado de Torres, de un escrito en el que hace referencia a la petición de archivo formulada por el supuesto hombre de paja de Urdangarin, Mario Sorribas, calificando no obstante de "intolerables, amén de poco afortunadas", las reflexiones vertidas por Sorribas en su solicitud.

La defensa de Sorribas afirmó en su escrito que su patrocinado, quien ejerció como apoderado en la inmobiliaria que el marido de la Infanta Cristina comparte al 50 % con su mujer, era un "currante" considerado por los demás como "muy trabajador y servicial", pero sin ninguna capacidad de decisión ni mando.

De hecho, en esta misma línea el abogado incidía en que "absolutamente todos cuantos han declarado en la condición que fuera han indicado de manera taxativa y sin dudar quiénes eran los dueños del Instituto Nóos" -en alusión a Urdangarin y a Torres-, "quiénes se ganaban la vida con la ganancia empresarial de sus actividades y Elquiénes eran los que mandaban y tomaban todas las decisiones".