Recomendaciones ante el fuerte oleaje en la costa

Redacción

28/01/2013

No bañarse en las playas apartadas o en zonas de fuerte oleaje, no pasear en el litoral, etc. son algunas de las recomendaciones del Gobierno Vasco.

Gran oleaje. Foto: Lorentxo Portularrume Gran oleaje. Foto: Lorentxo Portularrume

Noticias (1) Euskadi sigue en aviso amarillo por olas, tras el paso de 'Jolle' La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha recomendado a la población que evite bañarse en playas apartadas o en zonas con fuerte oleaje a causa de la ciclogénesis Jolle. También ha aconsejado no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados porque la fuerza del agua podría arrastrar a los paseantes. Ha pedido asimismo que no se circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de costa, así como suspender actividades acuáticas, evitar el uso de embarcaciones y revisar amarras. El Departamento de Seguridad pide precaución en el interior de los puertos debido a la resaca provocada por el alto período de oleaje.

