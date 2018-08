Sociedad

Candidatura olímpica

Madrid donó 120.000 euros a Urdangarin para promover su candidatura

Redacción

12/02/2013

El Ayuntamiento de Madrid donó 120.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), heredera del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin, para, entre otras cosas, promover la candidatura olímpica Madrid 2016, sin que exista justificación alguna de la prestación de los servicios pagados.

Así se desprende de la investigación abierta la semana pasada por el juez del caso Nóos, José Castro, quien ordenó una serie de registros e interrogatorios llevados en Madrid, cuyo contenido ha sido conocido hoy al levantarse el secreto sumarial.

El juez tomó declaración en calidad de imputados a la ex consejera delegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen; al ex director general de esta fundación Miguel de la Villa Polo, al ex director financiero Gerardo Corral Cuadrado, además de a siete testigos.

Esta investigación tiene origen en un escrito enviado a la Fiscalía General del Estado por el delegado del área de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Villalonga, quien alertó de estos hechos que se investigan dentro del caso Nóos de presunta corrupción, cuyos principales imputados son Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

Según la documentación recibida por el Ministerio Fiscal, la fundación heredera del Instituto Nóos "fue beneficiada cuando menos", según el juez, entre el 31 de octubre de 2007 al 24 de noviembre de 2009 con la donación de 120.000 euros en 16 partidas de 6.000 euros y otras dos de 12.000, en el marco de un convenio suscrito con el consistorio mediante la Fundación Madrid 2016.

El juez Castro explica que del escrito remitido por Villalonga se desprende "que no existe constancia de que la fundación Deporte, Cultura e Integración Social haya prestado servicios que justifiquen el cobro de las cantidades citadas", además "con independencia de la inexistencia de un expediente que acreditara tal contratación".