Sociedad

Renuncia del papa

El cónclave comenzará entre el 15 y el 20 de marzo

Redacción

13/02/2013

El papa, Benedicto XVI, ha explicado que ha renunciado al pontificado "por el bien de la Iglesia", y pide rezar por la Iglesia "en este particular momento".

Benedicto XVI ha asegurado que ha renunciado al papado "en plena libertad por el bien de la Iglesia". El papa ha hecho esta afirmación al comienzo de la audiencia de los miércoles, en su primera aparición pública tras anunciar que renunciará al pontificado el 28 de febrero, debido a su avanzada edad y a que le faltan las fuerzas. Tras su renuncia, y entre el 15 y 20 de marzo, arrancará el cónclave para elegir al nuevo papa.

Acto multitudinario

El pontífice ha sido recibido con una ovación y vítores en el aula Pablo VI.

"Queridos hermanos y hermanas, como saben, he decidido renunciar al ministerio que el Señor me confió el 19 de abril 2005. Lo he hecho en plena libertad para el bien de la Iglesia, después de haber orado largamente y tras examinar mi conciencia delante de Dios", ha dicho el papa, ante unos 10.000 fieles que han abarrotado el aula Pablo VI del Vaticano.

El papa Ratzinger ha agregado que es "consciente de la importancia del hecho, pero también consciente de no ser capaz de llevar a cabo el ministerio cetrino con la fuerza física y el espíritu que lo requiera".

Los miles de presentes le han respondido con una gran ovación, aún mayor que la que le dedicaron a su llegada.

Concluida la catequesis, los presentes han aplaudido durante varios minutos al Pontífice, a quien se le ha visto sonreír.

Observadores vaticanos aseguran que ha sido una de las mayores ovaciones al papa en los últimos meses.

El rito de las Cenizas, en el Vaticano

Benedicto XVI ha llegado a la basílica de San Pedro para presidir los ritos del Miércoles de Ceniza, que dan inicio a la Cuaresma, que hasta ahora oficiaba en la basílica romana de Santa Sabina, pero que han sido trasladados al templo vaticano para permitir una mayor afluencia de fieles.

Miles de personas asisten al rito, durante el cual el papa impondrá y recibirá las cenizas. Si no hay cambios en la agenda del papa, esta sería su última eucaristía pública.

Durante el acto, ha pedido rezar por la Iglesia "en este particular momento", y a los fieles que le tengan presente en sus rezos.

Esta es la segunda aparición en público de papa después del anuncio de su renuncia.

Fecha del cónclave

Por otra parte, el cónclave para elegir al nuevo papa comenzará entre el 15 y 20 de marzo próximo, según ha anunciado el portavoz vaticano, Federico Lombardi.

Benedicto XVI renunciará oficialmente el 28 de febrero a las 20:00 horas de Roma e inmediatamente comenzará la Sede Vacante.

La normativa vaticana establece que el cónclave de cardenales debe comenzar entre 15 y 20 días después del inicio de la llamada Sede Vacante, el tiempo que va desde la muerte o renuncia de un papa hasta la elección del siguiente, con el objetivo de permitir a todos los cardenales del mundo acudir a Roma.