Ama Hizkuntza: Lengua materna

24/03/2013

Amets Arzallus ha llevado el testigo durante el último kilómetro del recorrido y ha sido el encargado de leer el mensaje que ha pasado de mano en mano por toda Euskal Herria.

En el inicio de su discurso, Amets Arzallus ha utilizado una bonita metáfora en la que ha comparado el nacimiento con el idioma.

"Le llamamos idioma materno porque nacemos de él.

Decimos que nacemos de él porque cuando nuestra madre nos crea, nosotros también la creamos a ella; nacer es crearnos el uno al otro.

El que está aprendiendo le da sentido a la labor del profesor. El que está enseñando el idioma le da un nuevo rumbo al que lo habla desde pequeño. El que ha adquirido el idioma en casa, debe tender la mano a quien está aprendiendo. Todos debemos compartir el euskera.

El euskera es mi lengua materna, pero ¿qué significa el término "lengua materna"? No es aquella que se aprende primero, la que aprendemos en casa. En mi opinión, la lengua materna es aquella que utilizamos para pensar, es el idioma en el que damos forma a la razón y a la imaginación. Y, es posible que con el tiempo, una persona adquiera el euskera como lengua madre, y que aprenda a pensar en euskera.

Mi más sincera admiración y saludos para aquellos que estáis inmersos en ese proceso. Si alguien os dice alguna vez que habéis adquirido el euskera y que vuestra lengua materna no es el euskera, decirle que la lengua materna no es aquella que se aprende primero, sino la lengua que crea el pensamiento.

Este pueblo lo pensaremos en euskera, o no será. El futuro de nuestro pueblo depende de la elección de nuestra lengua materna. ¿Nos obligarán a hablar en una lengua extranjera? Ya lo sabemos. Este pueblo tendrá que pensar algo sobre esas lenguas, pero este pueblo no se puede pensar en una lengua extranjera; este pueblo lo pensaremos en euskera, o no será.

Si queremos crear un pueblo, y si así se crea, surgiremos de la lengua materna."