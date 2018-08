Sociedad

Tragedia en la montaña

'Los compañeros de Iratxe no fueron conscientes de su estado'

Redacción

02/04/2013

ETB ha hablado con Amparo, una de las montañeras de Sevilla que atendieron a la vizcaína fallecida en la Sierra de Gredos.

Tres días después de la muerte de Iratxe, la montañera de Mungia (Bizkaia) de 39 años que falleció esta Semana Santa en la Sierra de Gredos (Ávila), todavía hay muchas dudas en torno a qué pudo pasar para que una ruta de montaña no demasiado complicada terminara en tragedia.

ETB ha hablado con Amparo, una de las montañeras de Sevilla que atendieron a la fallecida y dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia. En su opinión, los compañeros de Iratxe no fueron conscientes del estado en el que se encontraba cuando se quedó atrás.

"Nosotros íbamos subiendo la montaña y nos encontramos a un grupo de Bilbao de unas 15 personas. Iban cansados, pero en ningún momento nos dijeron nada más", ha relatado.

Poco después, los montañeros de Sevilla se encontraron con otro hombre: "Nos dijo que estaba mal, pero que más o menos podía seguir, y que detrás de él iba una serie de personas que iban bastante mal y que por favor les echáramos una mano".

"Seguimos subiendo y nos encontramos a dos chicas, una de ellas Iratxe. Estuvimos ayudándoles, pero dijeron que podían seguir, que los peores eran unos chicos que venían detrás".

En ese momento, Iratxe y su compañera marcharon y los montañeros andaluces siguieron su ruta: "Fuimos a buscar a estos chicos y nos encontramos a Pedro [el otro herido, que ya se encuentra en buen estado], que iba desfallecido. Intentamos venir andando con él y ahí se cayó, era un peso muerto. Llamamos al 112 porque no podíamos bajarle. Mientras tanto le pusimos una manta térmica y le dimos calor para que no le llegara la hipotermia".

Según su relato, poco después un helicóptero llegó y rescató a Pedro y a otro hombre que iba con él, por lo que el grupo de Sevilla siguió para adelante: "A unos 500 metros nos encontramos a Iratxe, estaba ella sola, parece que se había caído y la cabeza la tenía ida. La sentamos en una piedra e intentamos darle calor. Estaba perdida".

Amparo no se explica qué sucedió desde que se encontraron a Iratxe la primera vez hasta que la hallaron de nuevo sola y perdida: "La otra chica supongo que siguió para adelante, lo que no sé es qué pasó cuando llegó al grupo, ahí hay una laguna que no entiendo, creo que no fueron conscientes de que había una persona en ese estado", en referencia a Iratxe, que falleció después en el Complejo Asistencial de Ávila.

El cuerpo de Iratxe ha sido incinerado y mañana tendrá lugar su funeral en Mungia.