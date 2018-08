Sociedad

Lamarca: 'Las cosas no se han hecho bien en el caso de Cabacas'

Redacción

03/04/2013

El Ararteko cree que "después de un año que todavía no se hayan esclarecido los hechos, y no exista ninguna responsabilidad, no ya en el ámbito penal sino administrativo o político no es de recibo".

0:58

