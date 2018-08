Sociedad

Incendio

Alcaldesa de Bermeo: 'Pensábamos que iba a arder todo el casco viejo'

Redacción

11/04/2013

El teniente alcalde, Josu Unanue, ha admitido que "seguramente habrá gente que se quede sin casa".

La alcaldesa de Bermeo, Idurre Bideguren, ha confesado hoy que cuando esta madrugada se desató el fuego, hubo un momento en el que se pensaba que "iba a arder todo el casco viejo" del pueblo ante la magnitud de las llamas.

"Ha habido un momento en el que pensábamos que iba a arder todo el casco viejo. En un momento de nervios le he preguntado a un bomberos que tenía al lado ¿Vamos a ser capaces de pararlo? Me ha mirado con un 'no sé que decirte'. Ha sido un momento muy duro, las llamas ardían mucho", ha narrado Bideguren a los medios.

La edil ha señalado que pensaban que el fuego estaba controlado, "pero ha venido una ráfaga de viento fuerte y se ha propagado con facilidad".

Todavía hay llamas en algunas viviendas y hasta que no se apague todo no se podrán saber los daños, ha comentado Bideguren.

Bideguren ha asegurado que el principal problema en el incendio desatado esta madrugada en Bermeo es que "el viento no acompaña a apagar el fuego".

En declaraciones a Radio Euskadi, Bideguran ha admitido que están con "un gran susto en el cuerpo" y que siguen con la "incertidumbre", porque después de horas aún no habían logrado controlar el fuego.

"Pensábamos que íbamos a apagarlo rápido, en un momento parecía que había sido apagado, pero se ha propagado", ha explicado.

En ese sentido, ha subrayado que en estos momentos están "esperando a que todo esté bajo control" y para ello "confiamos en los profesionales.

Por su parte, el teniente alcalde de la localidad bizkaitarra, Josu Unanue, ha dicho que el incendio ha sido de una "magnitud bastante grande", ya que "el fuego se ha extendido rápidamente, sobretodo por los tejados de las casas, que tienen estructuras de madera".

"Son edificios antiguos, con estructuras delicadas. Por suerte, no había personas dentro de las casas derrumbadas", ha añadido.

Además, Unanue ha explicado que "todos los trabajadores del Ayuntamiento" están trabajando en las labores de extinción y con los afectados.

Vecinos afectados

Dos calles enteras han sido desalojadas a causa del incendio y los vecinos han sido llevados a un local propiedad de BBK. Bideguren ha dicho que están "intentando tranquilizar a la gente", mientras esperan a que el fuego sea controlado y sean realojados.

Además, ha informado de que además de los edificios derrumbados, donde se ha originado el incendio y estaban deshabitados, parte del tejado del ayuntamiento ha quedado calcinado.

Respecto a los afectados, Unanue ha dicho que hay gente mayor a la que "le cuesta y no quiere salir de casa", aunque no ha habido mayores problemas para desalojar las viviendas.

Unanue también cree que "seguramente habrá gente que se quede sin casa" y ha asegurado que desde el Ayuntamiento intentarán "reubicar" a esas personas en "hoteles u otros centros hasta que dispongan de una vivienda".