El fuego, controlado

Bermeo: 70 personas realojadas, en el incendio más grave en 30 años

11/04/2013

Tres edificios se han derrumbado y otros cinco están muy dañados, según el balance del Ayuntamiento de Bermeo. 22 personas han perdido su hogar y Urkullu ha anunciado ayudas para los afectados.

Un incendio de gran magnitud desatado este jueves en un inmueble del Casco Viejo de Bermeo ha obligado a desalojar a decenas de vecinos y ha provocado graves daños en edificios. De hecho, tres de ellos se han derrumbado y otros cinco han resultado gravemente dañados, según el balance hecho por el Ayuntamiento de Bermeo esta tarde. A lo largo de la jornada, datos del Departamento de Seguridad han llegado a cifrar en cinco los edificios derrumbados.

El incendio está totalmente controlado, aunque los bomberos permanecerán trabajando durante la noche en el lugar, para asegurar la extinción del fuego.

En total, unas 70 personas, integrantes de 35 familias, han resultados afectadas, y se encuentran fuera de sus casas. Además, 22 de esas personas (6-7 familias) han perdido definitivamente su hogar.

El Ayuntamiento de Bermeo ha garantizado a quienes necesitan alojamiento poder pernoctar a cubierto en algunas de las camas habilitadas en centros sociales y municipales, y, en declaraciones a ETB, el teniente de alcalde, Josu Unanue, ha confirmado que todos estos vecinos están realojados. La alcaldesa, Idurre Bideguren, prevé que, en total, podría haber hasta 10 edificios afectados. El lehendakari ha anunciado ayudas individuales para las personas afectadas.

Tres bomberos, un policía local y un ertzaina han resultado heridos leves, principalmente por inhalación de gas, durante su participación en las tareas de extinción. Los cinco han sido atendidos en el lugar sin que haya sido necesario su traslado a un centro hospitalario.

El fuego, que se ha extendido rápidamente a otros edificios, se ha originado a las 04:00 en un inmueble deshabitado de cuatro plantas en la calle Juan Nardiz, y ha provocado graves daños en varios edificios. Incluso el tejado del Ayuntamiento se ha visto afectado.

En total han sido desalojados 20 portales de cuatro calles (Juan Nardiz, Erremedio, Nekazari e Intxausti), pero ninguna de las personas evacuadas ha resultado herida. Durante la tarde, y bajo la supervisión de la Ertzaintza, algunos de los vecinos de la zona más afectada por el incendio han podido regresar a sus domicilios para coger algo de ropa y otros objetos de primera necesidad.

Viviendas y ayudas individuales para los vecinos afectados

Los vecinos, entre los que había varias personas mayores, han sido trasladados al centro social de la BBK que está en la plaza del ayuntamiento. El Consistorio, además, ofrece en su oficina de atención ciudadana, Berhaz, información a todas las personas que han sido afectadas y elaborará un censo con el objetivo de garantizar su realojo.

En ese sentido, la Diputación de Bizkaia cederá viviendas en Bermeo para que se alojen los afectados. "En un plazo de cinco días estarán preparadas, con el alta de la luz y el gas, para que los afectados puedan alojarse de manera provisional, pero para mucho tiempo", según ha anunciado el diputado general, José Luis Bilbao.

Además, la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha puesto a disposición del Ayuntamiento las instalaciones del Instituto Social de la Marina de la localidad, para alojar, si así fuera necesario, a los afectados por el incendio. Se trata de una superficie de unos 1.200 metros cuadrados distribuidos en tres pisos en 'La Casa del Mar', ubicada junto al puerto deportivo de Bermeo.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, también ha comparecido ante los medios en Bermeo para evaluar los daños del incendio. Beltrán de Heredia ha definido la situación de "tremenda y dramática", y ha informado de que una vez que se sofoquen las llamas, una unidad de perros especializados en catástrofes va a olfatear los escombros de los edificios derrumbados para descartar que haya víctimas.

Por la tarde, el lehendakari se ha trasladado a Bermeo junto al portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, natural de esta localidad vizcaína. Allí, Urkullu ha asegurado que la "voluntad" del Gobierno Vasco ante esta situación es la concesión de ayudas de emergencia social individuales.

El fuego, "totalmente controlado"

Pese a que el fuego está totalmente controlado, a las 18:30 horas los bomberos permanecían trabajando en el lugar para asegurar "la total extinción del fuego y garantizar la seguridad de las personas", según una nota de la Diputación Foral de Bizkaia.

El jefe del servicio de bomberos de Bizkaia, Javier Setién, ha destacado que la labor realizada ha ayudado a "minimizar al máximo los daños": "Hemos cortado las instalaciones eléctricas y de gas y los riesgos no han ido a más".

A su juicio, más que las estructuras de madera de las casas del Casco Viejo, el principal problema ha sido el fuerte viento que ha soplado durante la madrugada, que ha hecho que se avivaran las llamas.

En las tareas de extinción han participado 60 bomberos y más de 25 vehículos de los ocho parques de Bizkaia (Gernika, Urioste, Artaza, Basauri, Iurreta y Derio). También ha acudido una unidad especial de intervención del Ayuntamiento de Bilbao.

Todavía no está claro qué ha causado el incendio, pero se apunta a la posibilidad de un cortocircuito en el inmueble deshabitado. "Como propietaria de un piso [afectado], he preguntado [a las autoridades] y me han dicho que puede ser por un cortocircuito, alguna rata que ha mordido un cable o algo así", ha declarado una vecina, ante los micrófonos de Radio Euskadi.

Alcaldesa: "Pensábamos que iba a arder todo el Casco Viejo"

La alcaldesa de Bermeo, Idurre Bideguren, ha confesado que hubo un momento en el que se pensaba que "iba a arder todo el Casco Viejo" ante la magnitud de las llamas.

"En un momento de nervios le he preguntado a un bomberos que tenía al lado '¿Vamos a ser capaces de pararlo?' Me ha mirado con un 'no sé que decirte'. Ha sido un momento muy duro, las llamas ardían mucho", ha detallado Bideguren.

La alcaldesa ha agradecido todo el trabajo de los bomberos y ha explicado que empresas del pueblo se han ofrecido para retirar los escombros.

Por su parte, el teniente alcalde, Josu Unanue, ha dicho que el incendio ha sido de una "magnitud bastante grande", ya que "el fuego se ha extendido rápidamente, sobretodo por los tejados de las casas, que tienen estructuras de madera".

Los vecinos: "Nos venían bolas de fuego"

Uno de los vecinos desalojados por el incendio ha relatado que al asomarse al balcón ha visto que "venían bolas de fuego" que le han hecho ver la gravedad del suceso.

"Nunca he visto una cosa así. Nos venían bolas de fuego y chispas", ha descrito este vecino de la calle Intxausti, en declaraciones a EFE, dibujando con sus manos una pelota pequeña.

Otro vecino de la misma calle ha destacado la reacción de los afectados: "La gente estaba muy tranquila y bastante organizada".

El Ayuntamiento permanece cerrado y también varios de los accesos al Casco Viejo. Unidades de Protección Civil y de Cruz Roja están en la zona para ayudar a los vecinos.

Se trata del incendio "más grave y aparatoso sufrido en Bizkaia en los últimos 30 años", según la Diputación Foral de Bizkaia.

