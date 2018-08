Sociedad

Se cumple un año de la cacería del rey en Botsuana

13/04/2013

En abril de 2012, el rey sufrió una caída mientras practicaba la caza del elefante en el país africano por lo que tuvo que ser operado. Las duras críticas recibidas le obligaron a pedir perdón.

Este 13 de abril se cumple un año desde la polémica cacería del rey Juan Carlos en Botsuana. El monarca se encontraba de vacaciones en un resort de lujo en el país africano para practicar la caza de elefantes. Así, la noticia saltó a la opinión pública cuando el rey sufrió una caída por lo que tuvo que ser trasladado a Madrid para realizarle una intervención quirúrgica en la cadera derecha.

Las críticas por parte de numerosos estamentos sociales y políticos no se hicieron esperar. "Es absolutamente criticable la imagen del rey cazando en Botsuana", criticó en aquel momento Iñigo Urkullu, actual lehendakari. El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, fue más allá para denunciar que "no entendemos que alguien por el hecho de ser 'hijo de' tenga que ser jefe de un Estado. ¿Y si sale tonto? ¿Tenemos que cargar con un jefe del Estado tonto?".

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, realizó un llamamiento a la prudencia asegurando que "no creo que el jefe de Estado haya pagado un euro por matar un elefante".

En vista de la polémica suscitada, tras ser operado, el rey realizó una breve declaración a la salida del hospital: "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir".

Decisión de WWF España

Por su parte, la ONG de conservación de la naturaleza WWF decidió retirar la Presidencia de Honor de la organización que ostentaba don Juan Carlos tras la votación celebrada en su asamblea extraordinaria de socios en la que se proponía suprimir el artículo 6 de sus Estatutos. La decisión de eliminar la Presidencia de Honor ha sido apoyada por el 94% de los participantes en la asamblea.

Botsuana es considerado un paraíso por los aficionados a la caza mayor y son varias las compañías que ofrecen safaris de lujo con licencia para cazar un elefante por unos 37.000 euros.