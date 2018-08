Sociedad

Caso Marta del Castillo

Sacan a Carcaño de la cárcel para volver a buscar el cuerpo de Marta

Redacción

14/04/2013

Según publica el 'Diario de Sevilla', Carcaño habría revelado que los restos de la joven podrían haber sido enterrados en una finca de La Rinconada.

El autor confeso de la muerte de la joven Marta del Castillo, Miguel Carcaño, ha salido en dos ocasiones de la cárcel en los últimos meses para que indicará dónde fue sepultado el cuerpo, según han informado fuentes de la investigación del caso. Sin embargo, las labores de búsqueda habrían resultado infructuosas por el momento.

Fuentes de la investigación han confirmado que Carcaño ha salido en dos ocasiones de la prisión Sevilla II en Morón de la Frontera (Sevilla): una vez en el mes de octubre y la última hace unos días este mismo mes. Se trata de las dos únicas ocasiones en las que la Policía ha requerido la salida del joven de la prisión desde que ingresó, según las mismas fuentes.

Según publica este domingo el periódico 'Diario de Sevilla', Carcaño habría revelado que los restos de la joven podrían haber sido enterrados en una finca ubicada en el término municipal de La Rinconada, lo que ha llevado a excarcelar a Miguel Carcaño para que indique dónde fue sepultado el cuerpo, labores que habrían resultado por el momento infructuosas.

El padre de la joven Marta del Castillo ha confirmado que el pasado viernes se entregaron nuevas diligencias sobre el caso en el juzgado, aunque ha rehusado confirmar ninguna información "hasta que el juez informe a las partes".

Antonio del Castillo ha indicado asimismo que la Policía "no ha dejado de buscar" el cuerpo de su hija en distintas ubicaciones, algo que ha valorado señalando que se trata de una investigación "muy exhaustiva" de la que no ha ofrecido más detalles para "no poner en peligro la investigación ni la búsqueda del cuerpo de mi hija", ha sentenciado.

Según la información publicada en el mismo periódico, los investigadores otorgan cierta credibilidad en este caso a la versión del asesino a pesar de sus continuos cambios de versión "por cuanto el joven no tendría ya nada que perder, una vez que su sentencia ha sido declarada firme y deberá permanecer en prisión hasta el 8 de mayo de 2030.