La infanta Cristina recurre su imputación

16/04/2013

La defensa de la infanta Cristina ha presentado hoy, en el juzgado de instrucción número 3 de Palma, un recurso contra el auto en el que el juez José Castro la imputaba en el marco del caso Nóos

El juez Castro había citado a la infanta a declarar como imputada el próximo 27 de abril, pero anuló la citación cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso en contra. A pesar de haberse suspendido su declaración la defensa de la infanta Cristina se personó en la causa, la semana pasada.

La defensa de la Infanta Cristina, asevera que "no tiene sentido" un encausamiento con "nulas posibilidades de prosperar", máxime cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han mostrado su disconformidad con la decisión del juez José Castro, teniendo en cuenta que un imputado no puede llegar a la fase del juicio si contra él las acusaciones no han formulado acción alguna.

En su recurso de apelación, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva consideran una "clara contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales" el hecho de citar a declarar a su patrocinada "estando claro a estas alturas del proceso que sólo la acusación popular", ejercida por el sindicato Manos Limpias, "podría estar interesada" en esta diligencia".

En su recurso, los abogados precisan que, aun partiendo de que fuera cierto de que la mujer de Urdangarin así como el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga -también imputado- "hubieran consentido su figuración" al frente de Nóos, ello "no convertiría sin más esa intervención en delictiva", puesto que se trata de "indicios débiles, inconsistentes e insuficientes para una imputación".