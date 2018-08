Sociedad

Haurreskolak

Educación estudia asumir parte del coste de los niños de dos años

22/04/2013

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha dicho hoy que el Gobierno Vasco está estudiando asumir una parte de la cuota de los niños de dos años que tienen que seguir en la haurreskola por no tener la opción de matricularse en la escuela pública.

Las haurreskolak (guarderías infantiles del Gobierno Vasco) están dirigidas a los niños de 0 a 2 años, pero excepcionalmente también aceptan niños de 2 años siempre y cuando no tengan posibilidad de pasar a la escuela pública porque no hay plazas o no hay centros de este tipo en su zona.

En una comparecencia en la Cámara vasca a petición de EH Bildu, Uriarte ha explicado que la cuota de una haurreskola es de 148 euros al mes por ocho horas de servicio asistencial y educacional continuo, en cambio, las escuelas públicas son gratuitas y sólo se paga el servicio de comedor o el servicio de ampliación horaria que se ofrece a los padres que lo necesitan por motivos laborales.

En la actualidad, según Uriarte, de las 6.500 plazas que hay ocupadas en las haurreskolak del Gobierno Vasco, sólo 65 son de niños de dos años, un 1% del total. Además, hay 1.600 plazas libres, sin ocupar.

Uriarte ha considerado que la cuota de 148 euros "está más que justificada" pero ha opinado que en el caso de los niños de dos años que recurren al Consorcio Haurreskolak porque no tienen otra alternativa real, está por ver si deben pagar lo mismo que el resto o si el Gobierno Vasco debería hacerse cargo de la diferencia entre pagar una escuela pública o una haurreskola, porque no puede ofrecerles esta posibilidad.

La consejera ha indicado que su Departamento está analizando la posibilidad de asumir una parte de esta cuota ya que la haurreskola es más cara.