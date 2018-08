Sociedad

Suceso

Se incendia un restaurante en el centro de Donostia sin causar heridos

Redacción

09/05/2013

El Ayuntamiento cree que los vecinos podrán volver a sus domicilios cuando se extinga el fuego, ya que las viviendas no han resultado dañadas.

Un incendio originado en un céntrico restaurante de Donostia, ubicado junto a la catedral del Buen Pastor, ha obligado a desalojar tres portales del edificio, sin que se hayan registrado heridos, ha informado el Ayuntamiento donostiarra.



El fuego se ha originado minutos antes de las 17.00 horas en el sotano del restaurante Caravanserai, donde se ubica la cocina, y no ha afectado al resto del edificio, ubicado en la Plaza del Buen Pastor.



Los bomberos han acudido al lugar y han controlado el fuego, aunque la gran cantidad de humo causada por el incendio ha obligado a desalojar el portal número 1 de la calle San Bartolomé y los portales 14 y 17 del Buen Pastor.



No obstante, el Ayuntamiento cree que los vecinos podrán volver a sus domicilios cuando se extinga el fuego, ya que las viviendas no han resultado dañadas.