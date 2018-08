Sociedad

Desalojo y derribo en 2011

Absueltos dos jóvenes detenidos durante las protestas de Kukutza

Redacción

16/05/2013

Los acusados se enfrentaban a una petición fiscal de 22 meses de prisión por un presunto delito de desórdenes públicos.

El Juzgado de lo Penal nº4 de Bilbao ha absuelto a dos de los jóvenes detenidos en septiembre de 2011 durante el derribo del gaztetxe Kukutza, en el barrio de Rekalde, en Bilbao.

Según ha informado el grupo de apoyo a Kukutza, la sentencia, además de recoger llamativas contradicciones de los agentes de la Ertzaintza que declararon durante el juicio, advierte que los hechos descritos en el atestado policial "no revestirían de la suficiente gravedad como para poder ser constitutivos de delito", ya que "no existen mayores datos ( ) que permitan concluir en la realidad de la generación de un peligro concreto achacable a dicho encausados", por lo que "nos encontramos ante una conducta que no puede recibir el reproche que se pide, de naturaleza penal", sino más bien, y en todo caso, sujetos a una posible "responsabilidad administrativa ( ) como consecuencia de la alteración del orden o afectación de elementos urbanos".