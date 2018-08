Sociedad

Crímenes del gimnasio Zen4

La expareja de Jenny Sofía Rebollo: 'Que no salga jamás de la cárcel'

Redacción

06/06/2013

"Tengo mucho odio ahora mismo. No tengo palabras, estoy bastante afectado", ha señalado Iñigo Martínez, expareja de la víctima y padre el hijo menor de esta presunta víctima del falso shaolín.

Iñigo Martínez, expareja de Jenny Sofía Rebollo y padre el hijo menor de esta presunta víctima del falso maestro shaolín, Juan Carlos Aguilar, ha pedido que éste no salga "jamás" de la cárcel. "Tengo mucho odio ahora mismo. No tengo palabras, estoy bastante afectado", ha señalado.

Martínez ha participado esta tarde en una concentración organizada por la Asociación de Colombianos del País Vasco para denunciar la muerte de Jenny Sofía Rebollo, colombiana de 40 años, presuntamente a manos de Juan Carlos Aguilar, a quien se le acusa también de matar a Mauren Ada Otuya, nigeriana de 29 años.

A preguntas de los periodistas y visiblemente afectado mientras mostraba dos fotos, una de él con la víctima, y otra del hijo de ambos, Martínez ha explicado que se enteró por las noticias de que habían encontrado los restos de una mujer colombiana y al poco tiempo le fueron a su casa de Galdakao a avisar y a confirmar que se trataba de Jenny.

"Espero que en este caso se haga justicia, pero no tengo mucha fe en la justicia, nunca he confiado en ella. La verdad es esa", ha manifestado, para indicar que no ha se ha puesto en contacto con la familia de su expareja, con quien hacía dos o tres semanas que no hablaba.

Cientos de personas se han concentrado desde las siete de la tarde en la plaza del teatro Arriaga de Bilbao para condenar los asesinatos de Jenny Sofía Rebollo, colombiana de 40 años, y Mauren Ada Otuya, nigeriana de 29 años.

Investigación

Fuentes de la investigación han explicado a EiTB que la Ertzaintza va a analizar el "abundante material informático" requisado en la vivienda y en el gimnasio de Juan Carlos Aguilar, para lo que se ha solicitado las pertinentes autorizaciones judiciales.

La Ertzaintza trabaja con la hipótesis de que Ada Ortuya y Jenny Sofía Rebollo no han sido las únicas mujeres asesinadas por Juan Carlos Aguilar y que puede haber otras víctimas. Así lo ha señalado el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, quien ha afirmado que de momento no hay pruebas en ese sentido, pero que la investigación se va a alargar bastante.

Gabirondo, entrevistado en la emisora colombiana 'bluradio.com', ha explicado que, de las pruebas que se han recogido, "en estos momentos podemos decir que hay dos víctimas, estas dos mujeres, pero hay que ir reconstruyendo que ha pasado detrás y ver qué nos aportan esas pruebas."

"Nosotros trabajamos desgraciadamente con la hipótesis de que ha podido haber otras", ha afirmado, recalcando que "se le veía con ciertas habilidades para alguien que sea la primera vez que usa una violencia de esas características y de la manera que la ha aplicado" y recordando que los crímenes se sucedieron en prácticamente dos días seguidos.

Por tanto, la Ertzaintza trabaja en esa hipótesis, según su director, si bien "no tenemos todavía ningún dato de eso porque desde luego como restos y demás está descartado que hayan aparecido más".

No obstante, ha insistido en que "si puede haber otras pruebas documentales, objetos que puedan provenir de otras víctimas... En muchas ocasiones este tipo de agresor guardan parte de los objetos como fetiches para tenerlos ahí. Todo eso hay que analizarlo".

No padecía ninguna enfermedad psiquiátrica

Por otra parte, el atestado policial realizado por la Ertzaintza no refleja que el falso maestro shaolín padezca ninguna enfermedad psiquiátrica, sino que solo menciona el tumor cerebral que el presunto asesino asegura que se le había diagnosticado hace dos años.

Aguilar pudo haber engañado a su primera presunta víctima, la colombiana Jenny Sofía Rebollo, prometiéndole un trabajo en su gimnasio, para llevarla hasta el recinto donde supuestamente la mató y descuartizó.

El presunto asesino pudo haberse aprovechado de la situación de desesperación de Jenny, que no tenía trabajo y había sido expulsada de la casa donde vivía de alquiler, y que según sus allegados, tenía problemas con el alcohol y había "perdido el norte" tras separarse de sus dos hijos, ya que uno de ellos reside en Colombia y del otro le había sido retirada la custodia y dada a su padre, de quien estaba divorciada.

Condena del Parlamento Vasco

El Parlamento Vasco no ha logrado consensuar por unanimidad un texto de condena a los asesinatos de Ada Otuya y Jenny Sofía Rebollo en Bilbao por la exigencia de EH Bildu de que fueran calificadas como víctimas de la violencia machista.

Al no alcanzarse un acuerdo, la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejería (PNV), ha hecho pública una declaración, la misma que fue aprobada por el Ayuntamiento de Bilbao, en la que se condenan los "brutales asesinatos" de estas dos mujeres a manos del falso maestro de artes marciales Juan Carlos Aguilar, que ayer ingresó en prisión acusado de estos dos crímenes.