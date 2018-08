Sociedad

Entrevista en Radio Euskadi

El Gobierno Vasco no contempla el aislamiento de la 'Y vasca'

Redacción

11/07/2013

La consejera Ana Oregi reconoce que las obras de algunos tramos acabarán "más tarde", pero asegura que la 'Y vasca' estará conectada "a todo el continente europeo".

La consejera vasca de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, ha asegurado hoy que el proyecto de la 'Y vasca' ferroviaria empezará a funcionar "conectada a todo el continente europeo" y "en ningún caso" quedará aislada del resto de redes de alta velocidad.

En una entrevista en Radio Euskadi, Oregi ha explicado que la 'Y vasca' es una "obra prioritaria" para el Ejecutivo autónomo porque mejorará la conexión entre las tres capitales vascas y estará conectada en el mismo ancho de vía que tiene todo el continente europeo.

Ha reconocido que "sería mejor que las obras de todos los tramos avanzaran a la mayor velocidad posible", pero que algunas partes "acaben más tarde" o "no estén con el máximo de prestaciones", no significa que no se puedan circular por ellos", sino que el tren irá más lento.

Ha explicado que, aunque en algunos tramos los trenes pueden circular hasta 300 kilómetros por hora, de Burgos a Vitoria "hay un tramo de unos 80 kilómetros en el que, si el Ministerio continua sus planes", los trenes alcanzarán una velocidad punta de 200 kilómetros por hora, que "no alcanza la alta velocidad, pero que también dará altas prestaciones".

En la conexión de la capital alavesa con Bilbao y Donostia, debido a la orografía del terreno y para permitir el transporte de mercancías, "tampoco" se alcanzarán las velocidades punta, por lo que irán con una velocidad de 250 kilómetros hora, y de la frontera a Burdeos se circulará como en el resto de la red francesa, pero no en alta velocidad, ha detallado.