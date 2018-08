Sociedad

Ley del divorcio

Kidetza rechaza la custodia compartida 'impuesta'

Redacción

14/09/2013

La Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados ha rechazado que el anteproyecto de Ley central sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental recoja la custodia compartida "impuesta".

Miembros de Kidetza, han mostrado su rechazo a algunos aspectos que se recogen en el anteproyecto de Ley de corresposabilidad parental que prepara el Gobierno central. La federación ha criticado que el anteproyecto de Ley "ponga al mismo nivel la custodia compartida y la monoparental, dejando en manos del juez la decisión", cuando el Tribunal Supremo determina que la custodia compartida "debe de ser la norma general siempre que no sea negativa para el menor".

Mediación familiar

Por otro lado, han criticado que el anteproyecto no hace mención a la mediación familiar, que "se debe generalizar" y tampoco deja claro el derecho del menor a "vivir dignamente con ambos progenitores" y el derecho de estos a "una vivienda digna lo antes posible".



Piden que se impulse más la mediación familiar para evitar litigios, y hacen un llamamiento expreso al Gobierno vasco para que se incremente el número de viviendas de alquiler social para las personas seperadas, ya que según sus datos, en Euskadi 7 de cada 10 hijos de padres separados no tienen una vivienda digna donde convivir con el progenitor no custodio.