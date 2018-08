Sociedad

Premio

Una estrella Michelín para el restaurante de Arzak en Londres

Redacción

26/09/2013

El restaurante Ametsa ubicado en la capital londinense se inauguró hace seis meses.

Ametsa, el restaurante de Juan Mari Arzak y su hija Elena en Londres, ha logrado hoy su primera estrella en la guía Michelin para el Reino Unido e Irlanda. La estrella llega seis meses después de su inauguración.

El establecimiento de cocina vasca contemporánea está emplazado en el hotel de cinco estrellas Halking, en el exclusivo barrio de Belgravia de la capital británica. José Godoy, jefe de sala del restaurante, ha explicado que han rebidio una llamada de la prestigiosa publicación gastronómica que les ha dado la noticia. "Hemos hablado acto seguido con Juan Mari y Elena, que están encantados, orgullosos de que ese sueño que representa Ametsa se haya hecho un poco más realidad", ha descrito Godoy.

La distinción que ha otorgado la guía Michelin al restaurante ha resultado "inesperada para todos" en el Ametsa, ha admitido el jefe de sala. "No se contaba con esto. Nuestra idea era asentar el restaurante tranquilamente y para el año que viene ya se vería si llegaba o no. La estrella no es algo que vas a buscar, sino algo que te tiene que llegar", ha relatado. "Ahora hay que asentar esta estrella, cerrar la mano", ha comentado Godoy, que ha añadido que la distinción supone asimismo un espaldarazo para el resto de restaurantes españoles en Londres que tratan de "ir más allá de la paella y las croquetas" para ofrecer al público británico una cocina de vanguardia.

Esta es la cuarta estrella Michelin para el cocinero vasco, pues su mítico local Arzak, en Donostia-San Sebastián, lleva años manteniendo la máxima distinción de tres estrellas que otorga la guía francesa.

La apuesta londinense de los Arzak abrió sus puertas el pasado marzo, un año después de que Elena recibiese el premio a la Mejor Chef Femenina del Mundo que entrega la revista gastronómica británica Restaurant.