Sociedad

Dimisiones en Euskaltzaindia

Pello Salaburu: 'No nos han tomado en cuenta'.

03/12/2013

Según ha explicado en Euskadi Irratia el hasta ahora presidente de la comisión de Gramática, la Academia ha 'despreciado' la labor de los 15 académicos.

El presidente de la Comisión de Gramática de Euskaltzaindia, Pello Salaburu, que junto con los 14 miembros ha presentado hoy su dimisión, se ha mostrado "cauteloso" aunque firme al explicar su decisión. En declaraciones a Euskadi Irratia, Salaburu ha asegurado que la Academia no les ha "tomado en cuenta". "Tenemos un gran respeto a la institución y no voy a entrar en cuestiones internas. Sabemos que en estas cosas debemos ser cautelosos, pero no nos han tratado como merecíamos", ha añadido.

Salaburu ha destacado la condición "histórica" de la Comisión, ya que lleva 32 años trabajando. "Nuestros trabajos son los más conocidos y valorados", ha subrayado, y precisamente, ha achacado a la Academia no haber tenido en cuenta esa labor.

Según ha explicado en la entrevista, Euskaltzaindia celebró el pasado mes de marzo unas jornadas para establecer la planificación de la institución a medio plazo. Un académico realizó una propuesta concreta sobre el proyecto de Gramática, que no se ha tenido en cuenta. El motivo de discordia, según Salaburu, reside en quién debe realizar uno de los tomos de gramática, ya que, según Euskaltzaindia esta labor debería estar en manos de "otra comisión". Esta decisión, según los comisionados, "desprecia" su trabajo.

Preguntado sobre si la dimisión tiene vuelta atrás, la respuesta de Salaburu ha sido clara: "Si nos muestran respeto, estamos dispuestos a seguir trabajando; pero eso supondría desdecirse y eso, en Euskaltzaindia, es muy complicado", ha subrayado.