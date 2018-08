Sociedad

Sanitarios, educadores y científicos reivindican lo público en Madrid

Redacción

15/12/2013

A la "marea blanca" de la sanidad pública madrileña, que se manifiesta cada tercer domingo de mes, hoy se han unido por primera vez la "marea verde" de la educación y la "marea roja" de la ciencia.

Varios miles de personas que han formado las mareas blancas, verdes y rojas han reivindicado este domingo una sanidad, una educación y una ciencia públicas que estén al servicio del ciudadano, en lugar de privatizadas para beneficiar a empresas, como en su opinión pretende el Gobierno con los "recortes" que lleva a cabo.

Unas 6.000 personas según fuentes policiales y cerca de 20.000 según los organizadores han marchado desde la plaza de Atocha hasta la Puerta del Sol tras la pancarta "Sin educación no hay ciencia, sin ciencia no hay sanidad". Los manifestantes han portado una sábana gigante con la leyenda "No a los recortes, sí a la sanidad y sí al servicio público" y otras pancartas con lemas como "Venden mi salud" o "PP Partido Peligroso".

Se trata de la decimocuarta marcha de la "marea blanca" de la sanidad pública madrileña, que se manifiesta cada tercer domingo de mes en contra de los ajustes y en defensa de lo público, y a la que hoy se han unido por primera vez la "marea verde" de la educación y la "marea roja" de la ciencia.

Una de las profesionales de la sanidad, Carmen Ortega, que es técnico de rayos, ha explicado que siguen manifestándose porque "aún no se ha logrado nada y hay que seguir defendiendo una sanidad pública, al igual que una educación y una ciencia públicas que no se lleven el dinero de los ciudadanos, sus impuestos".

En cuando al apoyo de las mareas roja y verde a la convocatoria, ha sostenido que la reivindicación de estos colectivos es básicamente la misma, ya que "sin ciencia no hay salud, no hay avances, y sin educación no hay ciencia", porque no habrá futuros médicos ni científicos.