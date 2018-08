Sociedad

Ley sobre el aborto

El Gobierno restringe los casos en los que las mujeres podrán abortar

20/12/2013

El Gobierno aprueba hoy el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, que restringe los casos en los que la mujer podrá abortar. Volverá a ser una normativa de supuestos similar a la de 1985.

El Consejo de Ministros aprobará hoy el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, que restringe los casos en los que la mujer podrá abortar al volver a un sistema de supuestos en lugar del actual de plazos, que permite la interrupción del embarazo libremente hasta la semana 14.



El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, siempre ha mantenido que se volverá a una ley de supuestos similar a la de 1985, que despenalizaba el aborto en caso de violación hasta las doce semanas, que se ampliaban hasta las 22 si había riesgo para la vida o la salud de la madre o graves anomalías en el feto.



La intención del Ejecutivo, según ha subrayado en varias ocasiones el ministro, es aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1985 en lo relativo a los derechos del no nacido.



El TC, en su resolución, señaló que la vida del nasciturus -el que va a nacer- es un bien jurídico que el Estado tiene la obligación de proteger, por lo que despenalizó este delito, recogido en el Código Penal, sólo en los supuestos en que los derechos del niño entraban en grave conflicto con los de la madre.



Para Gallardón, quien ha sostenido siempre que la reforma del aborto es una promesa electoral del PP, la actual legislación sólo vela por los derechos de la madre y no por los del feto.



Desde que el Ejecutivo anunció su intención de reformar la ley de plazos, el aborto en caso de malformación del feto ha sido uno de los asuntos más polémicos.



Gallardón aseguró en julio de 2012 que éste ya no será un supuesto para abortar en la nueva legislación, si bien en las siguientes comparecencias se ha limitado a señalar que resolverá las situaciones difíciles para la mujer en caso de malformación del feto cumpliendo los compromisos internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad.



Otro de los aspectos que modificará el Ejecutivo es el relativo a las menores, ya que la actual ley establece la obligación de que uno de los padres o tutores sea informado, excepto si las chicas alegan coacciones o amenazas, en cuyo caso la decisión es del médico.



El ministro de Justicia ha reiterado que es necesario que las menores informen siempre a sus padres de la decisión de interrumpir de forma voluntaria su embarazo.



Ante la confirmación de que el Consejo aprobará el borrador de la reforma, el PSOE ha convocado para hoy una reunión de urgencia a la que asistirán miembros de la dirección del partido porque, según la vicesecretaria general, Elena Valenciano, los socialistas no se van a resignar ni "a admitir una nueva agresión del Gobierno de Rajoy contra la libertad de las mujeres.

Por su parte, organizaciones de mujeres de todo el Estado han convocado movilizaciones en distintas ciudades para este hoy. La protesta central está convocada a las siete de la tarde frente al Ministerio de Justicia, en Madrid, aunque también hay prevista una concentración a las doce de la manañana frente al Palacio de la Moncloa.