Sociedad

Euskobarómetro CAV

Un 54% de los vascos apoyaría un referéndum sobre independencia

Redacción

20/12/2013

En el supuesto de celebrarse 'mañana' un referéndum de independencia un 37% votaría a favor y un 33% en contra, mientras un 15% dice que se abstendría.

Un 54% de los vascos estaría a favor de que se convocará en Euskadi un referéndum sobre una posible independencia de España, frente a un 29% que se opondría, según el sondeo elaborado por la UPV tras realizar 1.200 entrevistas entre el 24 de octubre y el 15 de noviembre. En caso de celebrarse el referéndum, el sí superaría ligeramente al no, con un 37% frente a un 33% que se posicionaría en contra, mientras un 15% se abstendría y otro 15% no mostraría preferencia.



En la hipótesis de una Euskadi independiente, las expectativas de la sociedad vasca sobre la evolución de las condiciones de vida se muestran "muy divididas". En concreto, uno de cada tres piensa que se viviría mejor (33%), alrededor de una cuarta parte opina todo lo contrario y creen que iríamos a peor (29%), casi otro tanto no sabe qué decir al respecto (24%) y el resto creen que las cosas no cambiarían (14%).



A los que dicen que votarían sí se les ha preguntado hasta qué punto mantendrían esa posición favorable a la independencia en caso de que ésta supusiese una salida de la UE y, al mismo tiempo, una pérdida de posiciones en el mercado español.



En ambos casos, el si se reduciría al 31% o 29%, respectivamente, optando un 3% o un 4% por pasarse al no, mientras que otro 3% o 5% se lo cuestionaría y esto afectaría, casi por igual, a los electorados de EH Bildu y el PNV, aunque, ligeramente más, a éste último.

Solo un 30% está de acuerdo con el estatus actual, una opción que solo es mayoritaria entre los votantes del PP. Casi dos de cada tres quiere más autogobierno: un 35% aboga por el federalismo, y para un 27% la independencia es la primera opción.

Fin de ETA

Con respecto al final de ETA, la ciudadanía de la CAV, incluida la del PP, es muy crítica con el Gobierno de España. Ocho de cada diez apoyan la negociación entre ETA y el Gobierno de España, la mitad de ellos sin condiciones, y la otra mitad tras el abandono de las armas.

Un 78% valora negativamente la trayectoria de ETA en los últimos 40 años. Otro dato significativo es que el nivel de insatisfacción con la democracia alcanza ya el 84% de la población