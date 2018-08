Sociedad

Conflicto en Burgos

El alcalde anuncia la paralización definitiva de las obras de Gamonal

Redacción

17/01/2014

Lacalle ha asegurado que "es mucho más importante la convivencia" y que el bulevar "ha sido la excusa y no el problema". "Las obras han sido aprovechadas por algunos para otros fines", ha dicho.

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha anunciado este viernes la paralización definitiva de las obras en Gamonal, por "imposibilidad" de continuar con el proyecto. Las obras pretendían convertir en bulevar parte de la calle Vitoria del barrio burgalés y las protestas en contra de los trabajos han desembocado en 46 detenciones en esta ciudad.

El regidor ha defendido, en rueda de prensa, que "es mucho más importante la convivencia" de los vecinos que "60, 50 ó 40 obras", aunque ha advertido de que "el bulevar no ha sido el problema" de los disturbios producidos en el barrio, sino "la excusa". Considera que "las obras han sido aprovechadas por algunos para otros fines".

Esta decisión se toma después de que por la mañana el PP, con mayoría absoluta en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos, rechazara las mociones de PSOE, UPyD e IU que pedían la paralización definitiva de las obras.

El regidor burgalés ha defendido que el abandono de este proyecto "no es un fracaso, sino todo lo contrario", porque "cuando no se puede llevar a cabo por una imposibilidad física, no cambia en modo alguno la voluntad política".

No obstante, entiende que "se pierde una transformación y una mejora muy importante" para los vecinos de Gamonal que "mejoraría la calidad de vida de todo el entorno". "Hemos entendido el mensaje y en esa línea vamos a seguir trabajando para mejorar la ciudad", ha confesado, tras lo que ha apostillado que la paralización del proyecto supone "una ocasión perdida".

La decisión de paralización definitiva de las obras en Gamonal se toma después de que esta mañana el PP municipal de Burgos, con mayoría absoluta en el Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad, rechazara las mociones de PSOE, UPyD e IU que pedían la paralización definitiva de las obras, y mantuviera la apuesta del consistorio de paralización temporal mientras que se abría un proceso de negociación.



Autocrítica

En cuanto a la posibilidad de que Lacalle se hubiera planteado dimitir, el primer edil ha sentenciado que "si cada vez que un alcalde se encuentra con un problema tuviera que dimitir, no habría alcaldes en España". No obstante, ha admitido que de todo lo sucedido "hay que hacer autocrítica" porque "algo se ha podido hacer mal", aunque sin aclarar el qué.

Javier Lacalle también ha negado "presiones" por parte de su partido, e incluso ha destacado el "apoyo total" brindado por el PP, "especialmente" por la Dirección regional.

Vuelta a la normalidad

Lacalle ha explicado que el lunes comenzará la adecentación de la calle, que se encuentra parcialmente levantada por el inicio de los trabajos para el bulevar, para devolverla a su estado inicial.

Varios heridos en Burgos

Unas 4.000 personas, según fuentes de la Asamblea Vecinal, han participado en una nueva manifestación que ha tenido lugar este viernes en Gamonal y varias personas han resultado heridas.

Entre los heridos se encuentran dos vecinos y un agente de la Policía, que ha tenido que ser atendido de un botellazo recibido en la cabeza, después de que, a la altura de la Comisaría, se hayan registrado algunos lanzamientos contra agentes que se encontraban formando un cordón policial.

Marchas de apoyo finalizan con 13 detenidos en diferentes ciudades

Al menos cuatro personas han sido detenidas este viernes en Zaragoza, tras una protesta de apoyo a Gamonal. En Valencia también ha habido otros cuatro detenidos, y en Madrid son cinco las personas detenidas.

Además, ha habido disturbios y cargas policiales en Barcelona, durante una marcha en apoyo a Gamonal.

Euskadi se suma a las protestas

Cientos personas se han sumado este viernes en Euskadi a las protestas. Las concentraciones celebradas por tarde en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián han tenido lugar minutos después de que el alcalde haya anunciado la paralización definitiva de los trabajos.

En Gasteiz, alrededor de 300 personas se han concentrado en la Plaza de la Virgen Blanca, con una pancarta contra la especulación y la represión, en la que se decía "Todos somos Gamonal". Los asistentes han roto el silencio con lemas como "Menos policía, más Gamonal" o "Atxilotuak askatu" (libertad para los detenidos).

En Bilbao, en la plaza Arriaga, la convocatoria ha reunido a medio millar de asistentes. Además de la pancarta oficial, se ha podido leer frases como "Si conocías Burgos por su morcilla, ahora será por sus huevos. Todos Gamonal". Además, los asistentes han gritado lemas como: "Los barrios no se venden, se defienden" y "Sí se puede".

En Donostia-San Sebastián, unas 200 personas se han sumado a la concentración, que ha tenido lugar en el Boulevard. En la capital guipuzcoana ha habido daños en una sucursal de banco, con golpes y pintadas.