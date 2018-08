Sociedad

Subordinadas de Fagor y Eroski

Kaltetuak cree que la vía judicial 'no es la solución'

Redacción

22/01/2014

Piden al Fiscal Superior del País Vasco que "actúe de oficio mínimamente" y aseguran que continuarán con el "boicot activo" a las entidades que consideran responsables de su situación.

La asociación Kaltetuak, que agrupa a 1.300 afectados por las aportaciones subordinadas financieras emitidas por Fagor y Eroski, han anunciado que estudiarán las posibilidades de reclamar su dinero por vía judicial, aunque han considerado que ésta "no es la solución" para todos ellos.

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, portavoces de Kaltetuak han criticado la labor llevada a cabo en este asunto por Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide, al considerar que "se han puesto de parte de los ladrones y lo han hecho a traición".

Los representantes de esta asociación han pedido al Fiscal Superior del País Vasco que "actúe de oficio mínimamente" y han asegurado que continuarán con el "boicot activo" a las entidades que consideran responsables de su situación.

Han adelantado que van a analizar las "pocas posibilidades" que ven para presentar una demanda judicial, por entender que esta vía "es larga, costosa y de dudosa eficacia".

Han puntualizado que esta vía no sería factible para todos los afectados, puesto que para algunos no merecería la pena ya que reclaman "pequeñas cantidades" y otros tienen "todos sus ahorros" en las subordinadas y no tienen capacidad para afrontar un prolongado proceso judicial.