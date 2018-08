Economía

Aportaciones subordinadas

La información de Fagor y Eroski no fue clara, según el Gobierno Vasco

Redacción

22/05/2013

El trabajo realizado hasta ahora por Kontsumobide sobre la polémica de las aportaciones de financiación subordinadas concluye que los folletos no dejaban claro su carácter perpetúo.

Las conclusiones del Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, apuntan a que Fagor y Eroski no dejaron claro en sus folletos informativos que sus participaciones subordinadas tenían carácter perpetúo. La directora de Kontsumobide, Belén Greaves, no se ha retractado de sus declaraciones en las que avalaba la actuación de ambas pero ha reconocido que no debió pronunciarse públicamente sobre esta polémica.

Greaves ha comparecido en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco, a petición del PSE-EE, para dar explicaciones sobre la entrevista publicada en un medio escrito en la que consideraba que ambas cooperativas comercializaron de manera correcta estos productos financieros.

La directora de Kontsumobide, órgano ante el que se han planteado 414 denuncias de afectados por estas participaciones, ha rechazado pronunciarse sobre sus palabras, por las que PSE-EE y EH Bildu van a pedir su reprobación en el pleno de la Cámara, mientras que UPyD reclamará su dimisión.

Polémica por las palabras de Greaves

"No era el momento ni el lugar de hacer la entrevista. Nunca debí pronunciarme públicamente al respecto", se ha limitado a señalar Greaves, quien tendrá que afrontar las peticiones de reprobación que mantienen los grupos.

No obstante, el debate no será mañana, cuando estaba previsto porque los proponentes lo han pospuesto ya que la posible ausencia de algún parlamentario en el pleno podría poner en peligro que las iniciativas saliesen adelante.

Greaves ha indicado que no hablará más sobre sus palabras hasta que acaben los trabajos de Kontsumobide, para demostrar públicamente que lidera una institución "neutral que ha trabajado duro".

Por ello, ha centrado su intervención en explicar la marcha de la investigación abierta, con 414 denuncias presentadas, de las que se han analizado 277.

La investigación

Los denunciantes aducen desconocer que el producto era a perpetuidad. Casi el 30 % tienen más de 65 años, colectivo entre el que se encuentra la mayoría de personas que han invertido más de 60.000 euros.

Además, el 81 % aseguran que no tuvieron acceso a los folletos informativos elaborados por Fagor y Eroski y, en todo caso, señalan que contrataron desde el "ámbito de la confianza" con el personal de las entidades financieras que los comercializaron basándose en informaciones transmitidas de manera oral.

El 94,58 % quieren que se le devuelva el nominal y el resto admiten que se les cambie por otro producto.

Los bancos y cajas han asegurado a Kontsumobide que pusieron a disposición de los clientes los folletos publicitados por los emisores.

Los folletos informativos no fueron claros

Greaves ha asegurado que en algunos folletos se recoge en un cuerpo de letra inferior al resto que "las aportaciones financieras subordinadas Eroski aseguran hasta su vencimiento una rentabilidad atractiva para tus ahorros", mientras que en otros ni siquiera aparece esa mención.

En algunos de los de Fagor, se señala que el vencimiento de los productos no tendrá lugar hasta la liquidación de la empresa.

Del análisis de los mismos, según Greaves, se concluye que es "difícil que una persona consumidora medianamente informada podría haber deducido tan sólo de la lectura de los mismos que se trate de un producto a perpetuidad".

Greaves ha explicado que la solución que plantea Kontsumobide es actuar como mediador que ayude a lograr una "solución aceptable por todas las partes".