Sociedad

Desaparecido en Colombia

La Policía maneja varias hipótesis en la desaparición del joven alavés

Redacción

25/01/2014

El fotógrafo de Vitoria-Gasteiz lleva 17 días en paradero desconocido, y la Policía colombiana no descarta ninguna hipótesis.

La Policía colombiana no descarta ninguna hipótesis en la desaparición hace al menos 17 días del fotoperiodista vitoriano Borja Lázaro Herrero en el norte de Colombia, que podría haberse debido a un secuestro o incluso a un accidente. La familia no tiene noticias de él desde que el pasado 7 de enero escribiera en su cuenta de Twitter por última vez.

"No podemos hablar de secuestro porque hasta ahora nadie ha pedido ningún rescate por él, pero es una hipótesis que también se maneja", ha explicado el coronel Alejandro Calderón, comandante de la Policía de La Guajira, departamento donde fue visto por última vez. Otra hipótesis que manejan las autoridades colombianas es que Lázaro Herrero, de 36 años, haya sufrido algún accidente, basados en relatos de unos turistas alemanes, chilenos y colombianos que estuvieron con él la noche del 7 de enero. Un ciudadano alemán que se hallaba con él en el hostal en el que se perdió su pista ha indicado que ya en la mañana del 8 de enero, cuando se levantó, Borja Lázaro no se hallaba en la habitación. Tan solo se había llevado su móvil.

Según el coronel Calderón, los turistas relataron que ese día estuvieron bebiendo licor en el sector del Cabo de La Vela desde donde partirían al día siguiente para Punta Gallinas, en el extremo norte del país. Sin embargo, según los turistas, Lázaro Herrero no se juntó ese día al grupo, por lo que ellos decidieron ir a conocer Punta Gallinas, pero al regresar al hostal tampoco lo encontraron y no volvieron a saber nada de él. El comandante policial ha dicho que no descartan la hipótesis de que el fotógrafo haya entrado al mar y haya sido arrastrado por el agua, pues "los pescadores de la zona dicen que por esos días las corrientes marinas estaban bastante fuertes".

El cónsul español en Cartagena, Juan Antonio Martínez, ha hecho pública la desaparición de este joven, cuya familia en Vitoria ha interpuesto una denuncia ante la Ertzaintza, que vía Interpol ha sido trasladada a la Policía colombiana.

Registro en las redes sociales de su visita a Colombia

Lázaro Herrero registró en su blog y en su cuenta de Twitter su visita por Colombia, que le llevó a Bogotá, las ciudades caribeñas de Cartagena y Santa Marta, y la zona de La Guajira, lugar donde dos turistas españoles fueron secuestrados por delincuentes comunes durante un mes en 2013.

"La última vez que se ha podido comprobar que estaba allí en el Cabo de La Vela fue el 7 de enero. Estaba alojado en un hostal, y ahí se ha encontrado una cámara fotográfica, un pasaporte y cosas de ropa", ha agregado Martínez.

Borja Lázaro vivió en Luxemburgo, con su pareja, que se ha desplazado hasta Colombia para seguir al detalle todas las novedades que puedan registrarse en torno a su desaparición.