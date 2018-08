Sociedad

Autor del 'Método Dukan'

El colegio de médicos francés expulsa al doctor Pierre Dukan

Redacción

27/01/2014

El médico, autor del famoso "método Dukan", ha considerado su expulsión como "una vieja historia" y ha acusado a sus colegas de no querer evolucionar.

El colegio de médicos francés ha anunciado hoy la expulsión del doctor Pierre Dukan, autor de una célebre dieta que lleva su nombre, por haber hecho promoción comercial de su régimen.

La decisión ha sido adoptada por la cámara disciplinaria del colegio y, en la práctica, no tendrá ningún efecto, porque el propio Dukan ya se había dado de baja de este organismo en abril de 2012, poco después de su jubilación, en desacuerdo con sus colegas.

Pese a ello, el colegio de médicos ha mantenido el proceso disciplinario contra el dietista.

El famoso "método Dukan", basado en una dieta de alto contenido proteico, ha provocado las críticas de muchos colegas, que consideran que puede crear desequilibrios alimentarios en los pacientes.

Además de los fines comerciales de sus prácticas, el colegio de médicos ha reprochado a Dukan haber querido introducir en el bachillerato francés una opción dedicada a la lucha contra la obesidad.

Dukan afirma “sentirse tranquilo”

En declaraciones a la emisora "RTL", el médico ha afirmado sentirse tranquilo, ha considerado su expulsión como "una vieja historia" y ha acusado a sus colegas de no querer evolucionar.

"Es una vieja instancia que continúa su camino, es su problema no el mío. No me atacan a mí, atacan a alguien que quiere cambiar algo en Francia, que ha creado un fenómeno social", ha señalado.

Dukan ha defendido su dieta que considera que "ha frenado la progresión del sobrepeso". "La decisión me da un impulso para seguir avanzando", ha afirmado.

"Me digo que a mis 70 años tengo que acelerar, porque me necesitan y porque se puede ganar la guerra del sobrepeso", ha indicado.