Sociedad

Caso Cabacas

La Fiscalía cree difícil acusar a un ertzaina de la muerte de Cabacas

Redacción

29/01/2014

La jueza que instruye el caso ha citado a declarar, el jueves y el viernes, a los cuatro ertzainas imputados por la muerte del joven hincha del Athletic.

El fiscal superior del País Vasco Juan Calparsoro ha considerado que será "muy complicado" sostener una acusación concreta contra un agente de la Ertzaintza por la muerte de Iñigo Cabacas ya que las pruebas periciales no han demostrado cuál fue la escopeta exacta que disparó la pelota de goma que le impactó en el cráneo.

La jueza que instruye el caso ha citado a declarar, el jueves y el viernes, a los cuatro ertzainas imputados por la muerte del joven hincha del Athletic, que falleció días después de que el 5 de abril de 2012 recibiera el impacto de una pelota de goma en su cabeza, en unos incidentes tras un partido en San Mamés.

Según el fiscal superior, habrá que determinar qué agentes hicieron disparos aquella noche en el callejón de la calle María Díaz de Haro y si, sobre las evidencias que vayan saliendo en la investigación, se les puede imputar esa muerte. Asimismo, ha afirmado que "habrá que seguir investigando hasta poder concluir si hubo o no delito" en la intervención de los agentes.

En esa investigación en la que el Ministerio Público no ha realizado aún ninguna imputación, la Fiscalía cuenta "con la ventaja de que no actúa como abogado de la acusación, ni en defensa de la Ertzaintza", sino que lo hace "en defensa de la ley, con imparcialidad y con sujeción al principio de legalidad, y esa actuación puede no gustar a una parte o a otra", ha indicado.

La jueza instructora tomará declaración este jueves como imputados a dos de los agentes de la Ertzaintza que admitieron en una primera declaración como testigos que habían disparado pelotas de goma en la zona donde ocurrieron los hechos.

El viernes será el turno de un tercer agente y del suboficial que les dio la orden de cargar en el callejón.