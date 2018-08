Política

Aldekoa, jefe de la Ertzaintza

'Tristeza e impotencia' en los padres de Cabacas tras el nombramiento

Redacción

26/11/2013

''Difícilmente podrán los que han tomado esta decisión entender la tristeza e impotencia que nos embarga'', aseguran los padres, tras el nombramiento de Jorge Aldekoa como jefe de la Ertzaintza.

Los padres de Iñigo Cabacas han dicho sentir "tristeza e impotencia" ante el nombramiento de Jorge Aldekoa nuevo jefe de la Ertzaintza. Aldekoa era el responsable de la comisaría de la Ertzaintza de la capital vizcaína cuando ocurrió el fallecimiento de Iñigo Cabacas, por el que están imputados cuatro ertzainas, tres de ellos por cargar en el callejón en el que fue herido Cabacas y el cuarto, el suboficial que les dio la orden de hacerlo.

En un escrito enviado a los medios de comunicación, los padres de Iñigo, Manu Cabacas y Josefina Lizeranzu, han dicho que desconocen si Aldekoa "tiene algún grado de responsabilidad o de participación en los hechos que acabaron con la vida de nuestro hijo". "Sabemos por lo que dicen los medios de comunicación que era el mando de la comisaría de la Ertzaintza de Bilbao, desde la que se dio la orden que finalmente provocó la muerte de Iñigo. Difícilmente podrán los que han tomado esta decisión entender la tristeza e impotencia que nos embarga al conocer esta noticia, en un momento en el que todavía todas las responsabilidades están sin esclarecer", han lamentado.

Los padres del joven también han criticado la decisión del Parlamento Vasco de no abrir una comisión de investigación, y aseguran que lo han sentido "como un golpe bajo". "No lo entendíamos. Nos preguntábamos: ¿Nos mintieron cuando estuvimos en el Parlamento? ¿Nos dijeron algo que sabían que no iban a llevar a cabo? Y si así fue, ¿por qué lo hicieron?", se han preguntado. Los padres han recordado que la petición no es de Bildu, sino de ellos.

"Créannos cuando les decimos que nos sentimos de segunda clase y que a menudo nos preguntamos si el trato y el resultado de las peticiones que hacemos sería igual si nuestro hijo no hubiera fallecido de un pelotazo de la Ertzaintza", han concluido.