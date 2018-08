Sociedad

¿Por qué ha sido tan destructivo el temporal del fin de semana?

Redacción

04/02/2014

La conjunción de una marea viva y un fuerte oleaje creó un temporal que dejó grandes destrozos a lo largo y ancho de la costa vasca, según Euskalmet.

El temporal que azotó la costa vasca durante el pasado fin de semana ha sido el peor en años y, para buscar un precedente de magnitudes parecidas, sería necesario remontarse, como mínimo, al año 1965.

Durante el fin de semana se registraron olas de hasta 13 metros, pero esa no es una cifra representativa, sino una máxima que los expertos no toman como referencia para evaluar el poder destructivo de un temporal de mar. De hecho, la razón de lo ocurrido el fin de semana se debe buscar en un cúmulo de factores.

En concreto, la altura media de las olas este fin de semana ha sido de 8 metros. El pasado 6 de enero, la costa vasca hizo frente a otro temporal y las olas fueron de 10 metros, y sin embargo los daños ahora han sido mucho mayores. ¿Por qué? Según el José Antonio Aranda, máximo responsable de Euskalmet, en esta última ocasión exitió una marea "muy muy viva", a lo que habría que añadirle "un oleaje importante pero no excepcional". "Aún así, esa conjunción sí que lo hace totalmente excepcional", añade.

De ahí la alerta roja y de ahí también que los mecanismos de protección de nuestros puertos y costas no hayan resistido. Los diques e infraestructuras portuarias son sensibles a la altura a la que está el mar y, si la marea es muy alta, las olas entran con más facilidad y provocan más daños.

Por tanto, resulta excepcional la unión de mareas vivas y fuerte oleaje, como excepcional está siendo también el número de temporales de mar al que estamos haciendo frente este invierno: Van cuatro en el último mes y serán cinco, porque este miércoles esperamos otro.

"Nos va a dar un oleaje otra vez de 6-7 metros, que nos va a volver afectar, pero con mareas mucho mas muertas. Será situación naranja, pero no tendrá la repercusión de esta ultima", afirma José Antonio Aranda.

Se espera, por tanto, que el temporal en sí no cause tantos estragos. No obstante, parte de la flota vizcaína está resguardada ya en la ría de Bilbao, para evitar problemas.

Y la preocupación está ahora arreglar rápido los daños en infraestructuras como el rompeolas de Bermeo, porque son los que protegen las embarcaciones. Y es que, con el dique roto, un oleaje menos fuerte puede ser igual de dañino si logra entrar de nuevo a puerto.