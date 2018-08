Sociedad

Temporal

El viento tira varias planchas metálicas en el aeropuerto de Loiu

Redacción

07/02/2014

El aeropuerto funciona hoy con normalidad, con la excepción de seis cancelaciones de salidas a primera hora de esta mañana.

El aeropuerto de Bilbao funciona con normalidad con la excepción de seis cancelaciones de salidas a primera hora de la mañana debido a que los aviones de estos vuelos no pudieron entrar ayer por la noche en las instalaciones de Loiu por las fuertes rachas de viento.



Los vuelos que no han podido salir tenían como destino Frankfurt, París, Bruselas, Madrid, Santiago de Compostela y Munich, según ha informado Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).



El fuerte viento que sopló ayer en el litoral cantábrico provocó el desvío a otros aeropuertos de diez aviones que no pudieron aterrizar en Bilbao y la cancelación de once salidas.



Las rachas de viento, que llegaron a alcanzar los 100 kilómetros en el aeropuerto, motivaron también la caída de varias planchas metálicas del tejado del aeropuerto sobre la zona de taxis, lo que obligó a cortar el acceso a la terminal de salida ante el riesgo de que pudiera desprenderse alguna más.



Las planchas ya se han retirado, y se ha abierto el corte del acceso a la terminal de salida por precaución, según la misma fuente.