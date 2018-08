Errazkin:'Bildu no ha ocultado nada a la CE sobre gestión de residuos'

Sociedad

24/02/2014

"La Comisión sabe que tenemos plena disponibilidad, como siempre, para hablar sobre nuestra política de residuos", cuyos objetivos "coinciden plenamente" con las directrices comunitarias, ha señalado.

El diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Iñaki Errazkin, ha asegurado este lunes que el gobierno foral de Bildu "no ha ocultado nada" a la Comisión Europea en materia de gestión de residuos y que no le ha notificado ningún cambio en la planificación porque ésta "no se ha cambiado" y "sigue en vigor".

Errazkin ha respondido así, en la comisión correspondiente de las Juntas Generales, a una pregunta del PNV sobre el anuncio de la Comisión Europea de que investigará si, una vez descartada la construcción de la incineradora, Gipuzkoa tiene capacidad suficiente para cumplir las directivas comunitarias en gestión de residuos.

El diputado ha explicado que, en respuesta a ese anuncio que hizo el pasado 27 de enero el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, su departamento le ha enviado "una carta" en la que le solicita una reunión "para trasladarle nuevamente" los planes del gobierno foral para gestionar las basuras del territorio.

"La Comisión (Europea) sabe que tenemos plena disponibilidad, como siempre, para hablar sobre nuestra política de residuos", cuyos objetivos "coinciden plenamente" con las directrices comunitarias, ha señalado Errazkin.

Sin embargo, ha rechazado la supuesta "obligación" de la Diputación de notificar al ejecutivo europeo todo cambio sustancial en los planes de residuos porque, según Errazkin, "la planificación no se ha cambiado" y el PIGRUG "sigue en vigor".