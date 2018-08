Sociedad

Entrevista en Radio Euskadi

La acusación pide más imputaciones en el 'caso Cabacas'

Manu Giménez | eitb.com

13/03/2014

La abogada de la familia Cabacas, Jone Goirizelaia, ha anunciado que han presentado un escrito pidiendo "más diligencias y una serie de nuevas imputaciones".

La abogada de la familia de Iñigo Cabacas, Jone Goirizelaia, ha anunciado que ha presentado en el juzgado un escrito pidiendo "que se practiquen más diligencias y que se realicen una serie de imputaciones" en el juicio por el caso del joven muerto por un pelotazo de la Ertzaintza.

En una entrevista concedida al programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, Goirizelaia ha explicado que han hecho "un análisis de todas las pruebas", tras lo cual han realizado la petición de "diligencias e imputaciones".

Sin embargo, la abogada no ha querido aclarar de qué personas se trata y si podría haber cargos políticos entre las peticiones de imputación, ya que así se lo ha pedido la familia: "Los padres de Iñigo me han pedido que este nuevo escrito no saliera del ámbito judicial, y soy muy respetuosa con eso. No puedo decir más de lo que he dicho".

Juicio

El suboficial de la Ertzaintza que ordenó disparar a los agentes imputados por la muerte de Iñigo Cabacas se reafirmó durante el juicio en que mandó cargar con pelotas de goma ante los altercados que estaba habiendo en el callejón de Bilbao donde se encontraba el joven.