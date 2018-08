Sociedad

Sociómetro Paz y Convivencia

La mayoría de la sociedad vasca ve el proceso de paz estancado

Redacción

14/03/2014

Así lo considera seis de cada diez ciudadanos. Además, un 85% de los encuestados afirman que la pacificación debe ser un proceso consensuado entre Gobierno Vasco y español.

Más de la mitad de la ciudadanía vasca considera que el proceso de paz se encuentra estancado. Es una de las principales conclusiones del Sociómetro vasco sobre Paz y Convivencia presentado este viernes por el secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández.

Concretamente, son seis de cada diez ciudadanos vascos los que denuncian el estancamiento del proceso de paz.

Entre los factores apuntados por los encuestados para desbloquear la situación, destacan el desarme, el acercamiento de presos y la consecución de acuerdos políticos.

Además, un 85% de los encuestados apuestan por que la pacificación sea un proceso consensuado entre los gobiernos vasco y español.

Así las cosas, un 51% de los vascos cree que el desarme y la posterior disolución de ETA sería un avance para el proceso de paz y un 44% considera que es un obstáculo que el Gobierno central no tome medidas para mejorar la situación de los presos. Para un 39%, en cambio, no es obstáculo que ETA no se desarme ni se disuelva.

El sociómetro, que hace el número 54, se ha realizado en base a 2.470 entrevistas en domicilios realizadas entre el 4 y el 12 de febrero, antes de que el CIV anunciara que ETA había sellado una pequeña parte de su material.

Acercamiento presos

En cuanto a la situación de los presos, el 73 % está de acuerdo con que se acerque a los presos de ETA a las prisiones vascas y el 71 % que se excarcele a los reclusos enfermos mientras un 20 % plantea que deben de cumplir íntegramente las penas y un 4 % considera que el Gobierno es "demasiado blando" con los presos.

Asimismo el 58 % cree que además del daño causado los presos de la banda terrorista deben reconocer también su error.

Críticas al Gobierno central

Jonan Fernández ha señalado que la ciudadanía se muestra crítica con la actuación del Gobierno central en relación al proceso de paz y, en concreto, un 57% afirma que está actuando "mal o muy mal".

Fernández ha señalado que uno de los datos fundamentales del sociómetro es que existe un "amplio espacio de consensos éticos democráticos en torno a la convivencia en la sociedad vasca", que, según ha apuntado, es lo que se busca en el ámbito político. En este sentido, cree el hecho de que exista ese consenso en la sociedad va a ayudar a que también se logre en política.