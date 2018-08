Sociedad

Abuelo de Marta del Castillo: 'Parece ser que son restos humanos'

Redacción

08/04/2014

Sin embargo, ha dicho que "no hay que lanzar las campanas al vuelo". La Policía ha encontrado una serie de restos óseos en la finca donde se busca el cuerpo la joven desaparecida en 2009.

El abuelo de la joven asesinada Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, ha asegurado que los restos óseos encontrados en la escombrera ubicada junto a la pasarela del río Guadalquivir, entre la localidad de Camas y Sevilla, donde se está buscando desde hace varias semanas el cuerpo de su nieta, "parece ser que son restos humanos", según indica que le habría trasladado la jefa del Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume), aunque advierte de que aún "no se pueden lanzar las campanas al aire".

"Ojalá sea ella. Estamos preparados para todo y no podemos lanzar las campanas al aire hasta que no se certifique, pero si no son continuaremos buscando", ha asegurado Casanueva en declaraciones a los medios de comunicación en los bajos de su vivienda, tras regresar de la zona de Camas donde la Policía Científica, con agentes llegados también desde Madrid, la Policía Nacional y la comisión judicial, encabezada por el juez Francisco Asís Molina.

Tras esperar que "esta vez sí se llegue a buen término", Casanueva ha asegurado que la familia se encuentra "muy nerviosa" y "unida en casa esperando la noticia". Así, detalla que en la mañana de este martes en las inmediaciones de Camas ha podido hablar con la jefa del Grume, quien le ha dado "buenas noticias de que parece ser que son restos humanos, aunque ahora falta analizarlos por parte de la Policía Científica". "Estamos a la espera de que nos den noticias y nos confirmen si son humanos y si son de una persona adulta o un menor", añade.

Así, asegura que se encuentra "con un sentimiento un poco de alegría por quitarnos esta pena que llevamos encima desde hace cinco años", pero también con "la incertidumbre aún de saber si son o no humanos porque no hay confirmación oficial". Casanueva indica que, por el momento, no le han tomado muestras de ADN a ningún miembro de la familia, aunque desconoce si la Policía ya cuenta con muestras obtenidas durante la búsqueda de la joven. Añade que por el momento no se han dado plazos ante el proceso de investigación de los restos que ahora se abre.

Pese a mostrarse "cauto", el abuelo de Del Castillo ha incidido en que en esa zona él estuvo rastreando por si encontraba a su nieta. "Conocía muy bien la zona porque he estado varias veces por ahí, como en Caño Ronco o la Ruta del Agua, entre otros. He estado por ahí", indica.

Según el abuelo, esta búsqueda "nos da mucha esperanza porque aquí hemos encontrado algo". "Siempre he apostado por Camas porque me daba el pálpito porque era la zona que Miguel Carcaño frecuentaba", insiste.

Investigación

En este marco, la comisión judicial, encabezada por el juez y secretario, junto a la Policía Nacional y la Policía Científica llegada de Sevilla y Madrid, continúan con los trabajos en la escombrera ubicada junto a la pasarela del río Guadalquivir, donde han colocado varias carpas y en cuyas inmediaciones se agolpan numerosos medios de comunicación y multitud de curiosos. Fuentes policiales indican que se está intentando esclarecer si los restos óseos son humanos y, "si hubiese fiabilidad, se levantarían los restos".

Trasladan los huesos

La Policía científica trasladará en las próximas horas al Instituto Anatómico Forense los huesos hallados en la escombrera de Camas (Sevilla) donde se busca el cuerpo de Marta del Castillo, aunque no ha confirmado si se trata de restos humanos o animales.

Un portavoz policial ha indicado a los periodistas que se han localizado huesos de varios tamaños y que la unidad científica está limpiando, catalogando y empaquetando los restos para enviarlos a este centro en las próximas horas.