Sociedad

Entrevista en Radio Euskadi

Darpón: 'Se puede comer anchoa, pero cocinada o tras congelarla'

Redacción

15/05/2014

El consejero de Salud recomienda congelar a la anchoa durante 24 horas a -20 grados o comerla albardada, tras hallar un "nivel superior" de anisakis en este pescado.

El consejero de Salud y Cultura, Jon Darpón, cree que su Departamento no ha alertado "en exceso" sobre el anisakis después de haber detectado "un nivel superior" de este parásito en esta campaña de la anchoa. En este sentido, ha aconsejado comerla cocinada o después de congelarla.



Darpón ha hecho estas declaraciones en Radio Euskadi, después de que su Departamento alertara de la presencia de anisakis "en un porcentaje muy importante" de las capturas de anchoa efectuadas por la flota vasca en el inicio de la campaña costera de este año y que, al parecer, ha podido provocar caídas en el consumo de este pescado.



El consejero ha afirmado que "hay que celebrar que los servicios de Sanidad de la Comunidad funcionan", y ha apuntado que "el pescado, incluida la anchoa, es un alimento saludable y adecuado".



"No hay ningún problema por comer anchoa o ningún otro pescado del Cantábrico y lo único que se transmitió fue, al detectar un nivel superior al de otras campañas en anisakis, advertir de que no se debía comer en crudo, ya que la anchoa es el único pescado en nuestra cultura que se puede comer marinado habitualmente, porque el resto del pescado se cocina", ha añadido.



En este sentido, ha precisado que "se transmitió que se puede comer anchoa, que es un pescado saludable, está en temporada, tiene muy buen precio, es sabroso, pero lo recomendable es, si se va a comer marinado, se congele 24 horas a menos 20 grados o, si no, hacerlo como se hace tradicionalmente, comiendo la anchoa albardada, y no hay problemas".

Respecto a la bajada del consumo, ha recordado que él es consejero de Salud y su obligación "es preservar la salud de la población". "Y, en este caso, nosotros tenemos que decir que se puede comer anchoa, que es un pescado exquisito, pero no debe comerse crudo". "Dimos una advertencia de salud", ha añadido.

Por último, Jon Darpón ha recordado que la ingesta de pescado con anisakis produce trastornos digestivos, fundamentalmente estomacales, y alergias posteriores que van creciendo año a año". "Especialmente hay que tener cuidado en los niños", ha aseverado.

Contra el consumo de alcohol entre jóvenes

Por otro lado, Darpón ha anunciado que el plan para atajar el alto consumo de alcohol en menores en Euskadi se pondrá en marcha el próximo 1 de junio.



Darpón ha resaltado que las ordenanzas municipales que prohíben el denominado "botellón" no han conseguido remediar el problema y ha recalcado que el programa elaborado por su departamento pretende atajarlo desde los ámbitos educativos, municipal, familiar, de los servicios sociales, de la seguridad y de la justicia.



Ha reconocido que la sociedad vasca a veces "ha cerrado los ojos ante este problema" y ha destacado que "una cosa es beber un vino o disfrutar de una copa y otra usar el alcohol únicamente para buscar el efecto de euforia derivado de su exceso".

Muerte de una niña en Treviño

Además, el consejero vasco de Salud, ha criticado que se hayan vertido "demasiadas" opiniones sobre la muerte de la pequeña Anne Ganuza "sin conocimiento de causa y sin tener datos", entre ellas, algunas de instituciones vascas "con mucha responsabilidad", que no ha citado. "A todos nos hubiera gustado otro desenlace", ha subrayado.