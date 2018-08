SOS Racismo: 'Maroto tiene un problema con la religión musulmana'

Sociedad

11/06/2014

SOS Racismo de Gipuzkoa ha dicho que "cabe pensar" que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, "tiene algún problema especial con la religión musulmana o costumbres y culturas diversas".

Esta organización ha difundido un comunicado a raíz de la polémica surgida después de que una mujer musulmana se bañase vestida en una piscina de la capital alavesa y de las declaraciones del regidor, quien dijo que "no se puede bañar uno con toda la ropa en las piscinas municipales, y menos con velo".

SOS Racismo cree que al Maroto "le resulta aún menos aceptable la violación de la norma si ésta viene de la mano de una mujer que lleva velo". "Cabe pensar que el señor Maroto tiene algún problema especial con la religión musulmana o con costumbres o culturas diversas, por lo visto en otras ocasiones y por las regulaciones sobre lugares de culto en la capital que gobierna", ha manifestado esta ONG.

Se pregunta si el alcalde vitoriano no estará "sobredimensionando" un asunto "que no habría ido más allá de una cuestión de convivencia cotidiana a solucionar con el mero sentido común". Y destaca además que "no tiene mucho sentido poner en cuestión a todas las personas que profesen la religión musulmana por el conflicto suscitado en este caso".

A este colectivo no le parece "lógico admitir excepciones por cuestiones religiosas o de creencias que competen al ámbito privado". "No es de recibo primar o imponer creencias en los espacios públicos donde ha de primar las normas de convivencia. Cosa que por otro lado, el partido del señor Maroto y el gobierno central actual no parecen que tengan muy en cuenta al legislar imponiendo las posturas más intolerantes de la Iglesia Católica como en el caso de la Ley del Aborto", subraya.