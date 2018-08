Sociedad

A partir de septiembre

Euskadi aplicará la LOMCE en aspectos 'minimos' para evitar problemas

Redacción

24/06/2014

Euskadi es una de las comunidades autónomas que se opone a la reforma educativa aprobada por el Ejecutivo central y ha anunciado incluso la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha dicho hoy que el Gobierno Vasco aplicará en septiembre la Lomce en aquellos aspectos "mínimos" necesarios "para que los alumnos no tengan problemas al finalizar el curso".



En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Uriarte ha recordado que "ante una ley orgánica de obligado cumplimiento y que está en vigor" Euskadi no puede eludirla y tiene que tomar "las medidas pertinentes para proteger a su alumnado".



No obstante, ha explicado que el Gobierno Vasco cumplirá la ley sólo "en aquellos aspectos que redunden en beneficio del sistema y de los alumnos".



En este sentido, ha confirmado que el próximo curso los centros educativos públicos vascos llevarán a cabo la prueba de detección precoz de dificultades del aprendizaje establecida para tercero de primaria, como fija la Lomce.



En cuanto a los cambios que aplicarán de la Lomce los centros educativos públicos de Euskadi, ha citado que la asignatura alternativa a Religión será evaluable y obligatoria, y la materia de Conocimiento del Medio Natural se dividirá en dos asignaturas, con el mismo contenido.