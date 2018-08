Sociedad

La infanta Cristina, procesada

El fiscal acusa al juez Castro de actuar 'influido por la prensa'

Redacción

26/06/2014

La Fiscalía ha presentado ya el recurso contra el procesamiento de Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha presentado este jueves en los Juzgados de Palma un recurso al auto en el que el juez de Instrucción José Castro decidió ayer procesar a la infanta Cristina por dos presuntos delitos fiscales y uno de blanqueo en el caso Nóos.

Veinticuatro horas después de que el magistrado diera por concluida la fase de investigación de esta causa de corrupción con un auto de 167 páginas de pase a procedimiento abreviado, Horrach ha recurrido por entender que no existen indicios contra la hermana del rey Felipe VI.

Horrach también ha recurrido la imputación de Ana María Tejeiro, la esposa de Diego Torres (el exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos), por un delito fiscal.

El juez mantuvo la imputación de Tejeiro por cinco presuntos delitos de prevaricación, cuatro de malversación, cinco de fraude a la Administración, cinco de tráfico de influencias y uno de falsedad en documento oficial, estafa y falsificación de documentos mercantiles. El fiscal únicamente se ha opuesto a la imputación de Tejeiro por delito fiscal, pero no a los demás.

El recurso planteado por Horrach es de apelación, de manera que deberá ser resuelto por la sección segunda de la Audiencia de Palma, que es el mismo tribunal que ya se pronunció cuando Castro imputó a la infanta por primera vez, el 3 de abril de 2013, y entonces dejó en suspenso la imputación y planteó al juez que prosiguiera la investigación en relación con presuntos delitos fiscales.

Tras entregar el escrito, el fiscal ha criticado que el procesamiento de la infanta se basa en "meras conjeturas", sufre "contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación" y desprecia indicios exculpatorios.

Horrach ha declarado que preparar su argumentación sobre la inocencia de la infanta "ha sido fácil", porque "desde hace tiempo las resoluciones judiciales estaban encaminadas" a la imputación.

"Era previsible el contenido de la resolución judicial", ha incidido el fiscal, que en su réplica expone "básicamente la falta de elementos incriminatorios contra doña Cristina de Borbón".

Horrach, que ha lamentado no haber podido saludar esta mañana a Castro, que no se encontraba en su despacho cuando ha ido a entregar el recurso, ha puesto el acento en que no será el instructor sino la Audiencia Provincial quien determine si la hermana del Rey se sienta en el banquillo. "Decidirá lo que tenga a bien", ha apuntado.